ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 апреля в размере 81,7441 руб., евро - 89,1737 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 89,1737 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 111,55 коп.

11 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 81,7441 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 65,47 коп.

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Курс доллара США демонстрирует умеренное снижение к основным мировым валютам. Ключевым событием для мировых финансовых рынков на этой неделе станет публикация мартовских данных об американской инфляции в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что... Ключевым событием для мировых финансовых рынков на этой неделе станет публикация мартовских данных об американской инфляции в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 апреля составили по Российской Федерации 2385,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2233,1 млрд руб. На... На... читать дальше

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"ФосАгро" просит власти РФ применить для компании понижающий коэффициент при расчете windfall tax, скорректировав налог на сумму уплачиваемых в 2023 году экспортных пошлин. Соответствующее письмо генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников направил в администрацию... Соответствующее письмо генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников направил в администрацию... читать дальше

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Фондовые индексы Японии, Австралии и Южной Кореи активно растут во вторник, тогда как китайские акции снижаются, а гонконгский индекс стабилен. Участники рынка оценивают данные по инфляции в Китае и решение ЦБ Южной Кореи по ключевой процентной ставке, а также ждут... Участники рынка оценивают данные по инфляции в Китае и решение ЦБ Южной Кореи по ключевой процентной ставке, а также ждут... читать дальше

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Выручка ПАО АФК "Система" в 4-м квартале 2022 года составила 254,5 млрд рублей, что на 18,3% превышает показатель аналогичного периода 2021 года, сообщила корпорация. Скорректированная OIBDA в январе-марте достигла 79,96 млрд рублей - показатель вырос на 16,5% год к... Скорректированная OIBDA в январе-марте достигла 79,96 млрд рублей - показатель вырос на 16,5% год к... читать дальше

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1 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-439 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагает установить весомый налог за использование иностранной рабочей силы, чтобы тем самым мотивировать работодателей нанимать россиян. "На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической... "На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в Китае увеличились в марте на 0,7% в годовом выражении после подъема на 1% в феврале, темпы роста были минимальными с сентября 2021 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на... читать дальше

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ЦБ РФ на фоне банковского кризиса в США оценил потенциальное влияние роста процентных ставок на достаточность капитала российских кредитных организаций: даже в стрессовом сценарии снижение норматива произойдет только у восьми банков, на долю который приходится 0,62% активов... читать дальше

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Цены на нефть растут утром во вторник, восстанавливаясь после резкого снижения накануне. Ключевыми событиями для рынка нефти на этой неделе станут публикации отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США, Международного энергетического агентства и... Ключевыми событиями для рынка нефти на этой неделе станут публикации отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США, Международного энергетического агентства и... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1 млрд. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 110,05 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,5 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 3,13 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) в первом квартале упали на 29% - до 56,9 млн штук по савнению с 80,2 млн в январе-марте 2022 года, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC). Негативными факторами для глобального... Негативными факторами для глобального... читать дальше

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Доллар США слабо менялся на "Московской бирже". По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,68 руб. (+6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 6,41 коп. ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов долларе... Через час торгов долларе... читать дальше

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