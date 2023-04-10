ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 апреля в размере 81,7441 руб.

10 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 81,7441 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 65,47 коп.

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Правительственная комиссия по транспорту обсудила вопросы продления до 2024 года действующих на территории РФ контрсанкций в отношении иностранных автоперевозчиков, сообщила пресс-служба первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, под председательством которого прошло заседание... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,7067 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,65 руб., максимальный - 82,1775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 80,65 руб., максимальный - 82,1775 руб. Было... читать дальше

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Перевозки хлебных грузов (зерно, комбикорма, крупа, мука и другие продукты перемола зерна) по железной дороге в РФ в январе-марте 2023 года выросли на 33,8% и составили 9,29 млн тонн против 6 млн 943,3 тыс. тонн в 1-м квартале 2022 года, сообщается в материалах РЖД, с которыми... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету поддержал законопроект об увеличении предельного размера социального налогового вычета по НДФЛ при расходах на обучение детей до 110 тыс. руб., по иным расходам до 150 тыс. руб. Поправки в Налоговый кодекс (НК) предполагают увеличение... Поправки в Налоговый кодекс (НК) предполагают увеличение... читать дальше

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Американские фондовые индексы заметно опускаются в первые минуты торгов в понедельник, инвесторы готовятся к активной неделе в плане макроэкономических статданных и корпоративной отчетности. В среду будут опубликованы данные о мартовской инфляции в США, в четверг - о... В среду будут опубликованы данные о мартовской инфляции в США, в четверг - о... читать дальше

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ПАО "РусГидро" установило ставку 17-20-го купонов облигаций 9-й серии в размере 0,01% годовых, говорится в сообщении компании. Десятилетние облигации на 10 млрд рублей были размещены в апреле 2015 года по ставке 12,75% годовых. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. По... Десятилетние облигации на 10 млрд рублей были размещены в апреле 2015 года по ставке 12,75% годовых. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. По... читать дальше

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Перевозки черных металлов по сети РЖД в январе-марте 2023 года сократились на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 21 млн тонн, говорится в материалах РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс". При этом внутренние перевозки черных металлов составили... При этом внутренние перевозки черных металлов составили... читать дальше

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Ведущие экономики мира увеличиваются быстрее прогнозов и могут избежать резкого замедления роста в этом году, свидетельствует обновляемый каждые полгода индекс восстановления глобальной экономики Brookings-FT. Экономики Китая, США, еврозоны, Индии и Великобритании... Экономики Китая, США, еврозоны, Индии и Великобритании... читать дальше

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0 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-437 на 37 млрд 387,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр в РФ как вновь созданные, в первом квартале 2023 года составило 62,8 тыс., что на 17,1% больше, чем в первом квартале 2022 года (53,7 тыс.), следует из данных на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. В то... В то... читать дальше

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Заводы "Русала" в январе-марте 2023 г. снизили экспорт алюминия на 13% по сравнению с данными годичной давности, до 644 тыс. тонн, следует из материалов РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс". Суммарный объем перевозок алюминия заводов "Русала" в январе-марте, включая... Суммарный объем перевозок алюминия заводов "Русала" в январе-марте, включая... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 34,01 пункта (1,356%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2542,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2547,1 (+1,54%) пункта, минимальное... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5261,26 (-42,14) руб./грамм; на серебро - 65,53 (-0,53) руб./грамм; на платину - 2625,5 (-21,03) руб./грамм; на палладий - 3797,65 (-30,42) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 81,7441 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 65,47 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 89,1737 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 111,55 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ПАО "Трансфин-М" установило ставку 12-17-го купонов по облигациям серии 001Р-04 на уровне 10% годовых, говорится в сообщении компании. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в октябре 2017 года по ставке 10,5% годовых. В мае и декабре 2022 года компания... Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в октябре 2017 года по ставке 10,5% годовых. В мае и декабре 2022 года компания... читать дальше

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