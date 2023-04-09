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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 апреля в размере 82,3988 руб., евро - 90,2892 руб.
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ГЛАВНОЕ
Росстат сохранил оценку снижения ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,1%
ВВП РФ в прошлом году снизился на 2,1% после роста на 5,6% в 2021 году, свидетельствуют данные Росстата. Снижение экономики в 4-м квартале в годовом выражении составило 2,7%. Росстат при этом актуализировал оценки ВВП за три квартала прошлого года.
 
В сценарных условиях прогноза Минэкономразвития закладывает рост ВВП РФ в 2023 году
Улучшение Всемирным банком прогноза по динамике ВВП РФ на 2023 год закрепляет тренд на пересмотр в лучшую сторону сверхнегативных прогнозов развития российской экономики, динамика за январь-февраль позволяет ожидать рост в 2023 году, говорится в...
 
В 1-м квартале число граждан-банкротов в РФ выросло на 40%
Российские суды в январе-марте 2023 года признали несостоятельными 76 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП), свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). Это на 40,3% больше, чем...
 
Правительство пообещало сделать адресными 74 соцвыплаты к 2025 году
До конца года в систему социального казначейства переведут восемь мер поддержки, заверил представитель Минтруда в ответ на запрос "Ведомостей". В их число войдут, например, выплаты военнослужащим, членам их семей, пособия пострадавшим от...
 
09 апреля 2023 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 апреля в размере 82,3988 руб., евро - 90,2892 руб.

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9 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 82,3988 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,73 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 90,2892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,16 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
09 апреля 2023 года 11:19
В России за сутки COVID-19 заболели более 8 тыс. человек, умерли - 36
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 8 тыс. случаев, скончались 36 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "Выявлено 8 008 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки...    читать дальше
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09 апреля 2023 года 10:39
Белоруссия рассчитывает получить доступ к закупкам крупнейших российских госкорпораций
Белоруссия рассчитывает получить доступ к закупкам крупнейших госкорпораций РФ со следующего года, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в воскресенье в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"Беларусь рассчитывает получить доступ к закупкам крупнейших...    читать дальше
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09 апреля 2023 года 09:43
Казахстан отменил запрет на вывоз репчатого лука и ввел квоты на его экспорт
Казахстан отменил запрет на вывоз репчатого лука с территории страны и ввел временные количественные ограничения на его экспорт, сообщила вчера пресс-служба Минсельхоза. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства страны Ербол Карашукеев.

"8 апреля...    читать дальше
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09 апреля 2023 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 апреля в размере 82,3988 руб., евро - 90,2892 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 82,3988 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,73 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 90,2892 руб. По сравнению с...
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08 апреля 2023 года 17:52
Строительство трех станций "салатовой" ветки метро Москвы завершится осенью, "Суворовская" заработает уже через пять лет
Строительство трех станций Люблинско-Дмитровский линии метро планируется завершить к осени этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Мы планируем закончить строительство станций "Яхромская",...    читать дальше
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08 апреля 2023 года 17:35
В этом году Узбекистан ожидает около миллиона туристов из России
Туроператорам РФ и Узбекистана необходимо налаживать сотрудничество на фоне увеличения турпотока из РФ, сообщил журналистам генконсул Узбекистана в Ростове-на-Дону Бархан Аликулов.

"Мы ожидаем в этом году около миллиона туристов только из России. Это очень большой...    читать дальше
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08 апреля 2023 года 16:47
В промзонах Москвы с начала года введено 900 тыс. кв. м жилья, до конца года построят еще 1,1 млн кв.м
Около 900 тыс. кв. м жилья введено на площадках бывших промышленных зон столицы с начала года, еще порядка 1,1 млн кв.м построят до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Бывшие промзоны остаются...    читать дальше
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08 апреля 2023 года 15:53
Правительство РФ направит дополнительно 1 млрд руб. на закупку ветеринарных препаратов
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для лечения и профилактики опасных заболеваний у животных.

"Дополнительное финансирование позволит специалистам ветеринарных служб провести...    читать дальше
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08 апреля 2023 года 14:40
Проезд в автобусах сервиса "По пути" можно оплачивать картой москвича
Проезд в автобусах сервиса перевозок по требованию "По пути" теперь можно оплачивать картой москвича, сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Теперь в сервисе "По пути" появилась возможность оплачивать поездки картой москвича. С такой...    читать дальше
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08 апреля 2023 года 13:49
Более 80% россиян не сталкивались с отсутствием в продаже нужных непродовольственных импортных товаров - опрос
Подавляющее большинство россиян (81%) не сталкивались в течение последнего года с отсутствием в продаже нужных им непродовольственных товаров или комплектующих зарубежного производства, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Результаты...    читать дальше
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08 апреля 2023 года 12:22
Число безработных в РФ с начала года снизилось на 23 тыс.
Число зарегистрированных безработных в РФ на настоящий момент составляет 541 тыс. человек, что на 23 тыс. меньше, чем в начале года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Число...    читать дальше
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08 апреля 2023 года 11:50
Департамент регионального развития правительства России возглавила Светлана Иванова
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении директором департамента регионального развития правительства России Светланы Ивановой, которая ранее была статс-секретарем - замглавы Минстроя, сообщается на сайте правительства. Возглавлявший ранее департамент...    читать дальше
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08 апреля 2023 года 11:15
В России за сутки COVID-19 заболели почти 9 тыс. человек, умерли - 37
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 9 тыс. случаев, скончались 37 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "Выявлено 8 955 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило...    читать дальше
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08 апреля 2023 года 11:00
Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу может быть повышена до 17 тыс. руб. за тонну
Базовая цена (так называемая цена отсечения), которая используется для расчета экспортной пошлины на российскую пшеницу, может быть повышена с нынешних 15 тыс. до 17 тыс. рублей за тонну, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в компаниях-экспортерах.

Такие...    читать дальше
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08 апреля 2023 года 10:21
"Московская биржа" обновит методику расчета валютных фиксингов
"Московская биржа" планирует в ближайшее время обновить методику расчета валютных фиксингов, увеличив период расчета индикаторов с 5 до 15 минут, говорится в сообщении торговой площадки.

Фиксинг для валютных пар "доллар США - российский рубль", "евро - российский...    читать дальше
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08 апреля 2023 года 09:32
В марте число нефтегазовых буровых в мире снизилось после двух месяцев роста
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в марте уменьшилось после двух месяцев роста, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1879 установок против 1921 в феврале. При...    читать дальше
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