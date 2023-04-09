ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 апреля в размере 82,3988 руб., евро - 90,2892 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 90,2892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,16 руб.

9 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 82,3988 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,73 руб.

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 8 тыс. случаев, скончались 36 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "Выявлено 8 008 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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Белоруссия рассчитывает получить доступ к закупкам крупнейших госкорпораций РФ со следующего года, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в воскресенье в эфире гостелеканала "Беларусь 1". "Беларусь рассчитывает получить доступ к закупкам крупнейших... "Беларусь рассчитывает получить доступ к закупкам крупнейших... читать дальше

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Казахстан отменил запрет на вывоз репчатого лука с территории страны и ввел временные количественные ограничения на его экспорт, сообщила вчера пресс-служба Минсельхоза. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства страны Ербол Карашукеев. "8 апреля... "8 апреля... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 82,3988 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,73 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 90,2892 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 90,2892 руб. По сравнению с...

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Строительство трех станций Люблинско-Дмитровский линии метро планируется завершить к осени этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Мы планируем закончить строительство станций "Яхромская",... читать дальше

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Туроператорам РФ и Узбекистана необходимо налаживать сотрудничество на фоне увеличения турпотока из РФ, сообщил журналистам генконсул Узбекистана в Ростове-на-Дону Бархан Аликулов. "Мы ожидаем в этом году около миллиона туристов только из России. Это очень большой... "Мы ожидаем в этом году около миллиона туристов только из России. Это очень большой... читать дальше

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Около 900 тыс. кв. м жилья введено на площадках бывших промышленных зон столицы с начала года, еще порядка 1,1 млн кв.м построят до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Бывшие промзоны остаются... "Бывшие промзоны остаются... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для лечения и профилактики опасных заболеваний у животных. "Дополнительное финансирование позволит специалистам ветеринарных служб провести... "Дополнительное финансирование позволит специалистам ветеринарных служб провести... читать дальше

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Проезд в автобусах сервиса перевозок по требованию "По пути" теперь можно оплачивать картой москвича, сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Теперь в сервисе "По пути" появилась возможность оплачивать поездки картой москвича. С такой... читать дальше

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Подавляющее большинство россиян (81%) не сталкивались в течение последнего года с отсутствием в продаже нужных им непродовольственных товаров или комплектующих зарубежного производства, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Результаты... Результаты... читать дальше

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Число зарегистрированных безработных в РФ на настоящий момент составляет 541 тыс. человек, что на 23 тыс. меньше, чем в начале года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. "Число... "Число... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении директором департамента регионального развития правительства России Светланы Ивановой, которая ранее была статс-секретарем - замглавы Минстроя, сообщается на сайте правительства. Возглавлявший ранее департамент... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 9 тыс. случаев, скончались 37 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "Выявлено 8 955 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило... читать дальше

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Базовая цена (так называемая цена отсечения), которая используется для расчета экспортной пошлины на российскую пшеницу, может быть повышена с нынешних 15 тыс. до 17 тыс. рублей за тонну, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в компаниях-экспортерах. Такие... Такие... читать дальше

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"Московская биржа" планирует в ближайшее время обновить методику расчета валютных фиксингов, увеличив период расчета индикаторов с 5 до 15 минут, говорится в сообщении торговой площадки. Фиксинг для валютных пар "доллар США - российский рубль", "евро - российский... Фиксинг для валютных пар "доллар США - российский рубль", "евро - российский... читать дальше

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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в марте уменьшилось после двух месяцев роста, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1879 установок против 1921 в феврале. При... В среднем в минувшем месяце в мире работало 1879 установок против 1921 в феврале. При... читать дальше

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