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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 апреля в размере 82,3988 руб., евро - 90,2892 руб.
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09 апреля 2023 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 апреля в размере 82,3988 руб., евро - 90,2892 руб.
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9 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 82,3988 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,73 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 90,2892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,16 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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