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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 апреля в размере 82,3988 руб., евро - 90,2892 руб.
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ГЛАВНОЕ
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08 апреля 2023 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 апреля в размере 82,3988 руб., евро - 90,2892 руб.

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8 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 82,3988 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,73 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 90,2892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,16 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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