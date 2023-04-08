ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 апреля в размере 82,3988 руб., евро - 90,2892 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 90,2892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,16 руб.

8 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 82,3988 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,73 руб.

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"Белавиа" не может больше расширять географию полетов в РФ, поэтому Белоруссия готова предоставить субсидии российским авиакомпаниям для расширения географии рейсов из регионов России, сообщил белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой, комментируя итоги прошедших в российской... читать дальше

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Интерес россиян к инвестициям в сложные инструменты, связанные с золотом, резко вырос. Среднемесячный объем операций с фьючерсами и опционами на золото на Мосбирже за 1-й квартал 2023 года увеличился на 88% по сравнению с таким же периодом прошлого и составил 420 млрд рублей,... читать дальше

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С прошлого года 85% торгового оборота между Белоруссией и Россией осуществляется в национальных валютах, сообщил белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой, комментируя итоги прошедших в российской столице переговоров на высшем уровне и заседания Высшего госсовета Союзного... читать дальше

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ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в 2022 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 6%, до 4,1 млрд руб., говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 9%, до 53,2 млрд руб., себестоимость продаж - на 7%, до 52 млрд руб. Существенное влияние ни финансовый результат "ЮТэйр"... Существенное влияние ни финансовый результат "ЮТэйр"... читать дальше

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Столичные компании и индивидуальные предприниматели смогут возместить часть расходов, использованных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "С 14 апреля стартует приём заявок на компенсацию расходов на обучение... читать дальше

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Россия и Вьетнам расширят научно-техническое сотрудничество на базе Тропического центра. На базе Тропического центра развивается научно-техническое взаимодействие России и Вьетнама по трём направлениям: тропическое материаловедение, тропическая экология и тропическая медицина.... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 8 тыс. случаев, скончались 36 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "Выявлено 8 008 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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Белоруссия рассчитывает получить доступ к закупкам крупнейших госкорпораций РФ со следующего года, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в воскресенье в эфире гостелеканала "Беларусь 1". "Беларусь рассчитывает получить доступ к закупкам крупнейших... "Беларусь рассчитывает получить доступ к закупкам крупнейших... читать дальше

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Казахстан отменил запрет на вывоз репчатого лука с территории страны и ввел временные количественные ограничения на его экспорт, сообщила вчера пресс-служба Минсельхоза. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства страны Ербол Карашукеев. "8 апреля... "8 апреля... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 82,3988 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,73 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 90,2892 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 90,2892 руб. По сравнению с...

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Строительство трех станций Люблинско-Дмитровский линии метро планируется завершить к осени этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Мы планируем закончить строительство станций "Яхромская",... читать дальше

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Туроператорам РФ и Узбекистана необходимо налаживать сотрудничество на фоне увеличения турпотока из РФ, сообщил журналистам генконсул Узбекистана в Ростове-на-Дону Бархан Аликулов. "Мы ожидаем в этом году около миллиона туристов только из России. Это очень большой... "Мы ожидаем в этом году около миллиона туристов только из России. Это очень большой... читать дальше

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Около 900 тыс. кв. м жилья введено на площадках бывших промышленных зон столицы с начала года, еще порядка 1,1 млн кв.м построят до конца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Бывшие промзоны остаются... "Бывшие промзоны остаются... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для лечения и профилактики опасных заболеваний у животных. "Дополнительное финансирование позволит специалистам ветеринарных служб провести... "Дополнительное финансирование позволит специалистам ветеринарных служб провести... читать дальше

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Проезд в автобусах сервиса перевозок по требованию "По пути" теперь можно оплачивать картой москвича, сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Теперь в сервисе "По пути" появилась возможность оплачивать поездки картой москвича. С такой... читать дальше

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Подавляющее большинство россиян (81%) не сталкивались в течение последнего года с отсутствием в продаже нужных им непродовольственных товаров или комплектующих зарубежного производства, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Результаты... Результаты... читать дальше

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