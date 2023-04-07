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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 апреля
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07 апреля 2023 года 16:12
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 апреля
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7 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 8 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5303,4 (+36,11) руб./грамм; на серебро - 66,06 (+1,89) руб./грамм; на платину - 2646,53 (+11,39) руб./грамм; на палладий - 3828,07 (+23,2) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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