ЦБ РФ установил курс евро с 8 апреля в размере 90,2892 руб.

7 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 90,2892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 215,98 коп.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АйСиБиСи Банк (АО) (далее - банк) до уровня ruАА+, прогноз по рейтингу - "стабильный". Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruAA со "стабильным" прогнозом. Как говорится в сообщении агентства,... Как говорится в сообщении агентства,... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в марте 2023 года незначительно увеличилась, составив на 1 апреля 84,0 трлн рублей после роста в феврале на 2,8%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов. Годовые темпы... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 10.04 по 16.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В понедельник, 10 апреля, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции, Европейском Союзе праздник - Пасхальный понедельник. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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О "РЖД" установило ставку 11-14-го купонов облигаций серии 001P-06R на уровне 9,45% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил 15-летний выпуск на 15 млрд рублей в апреле 2018 года по ставке полугодового купона 7,25% годовых до оферты с исполнением 20... Эмитент разместил 15-летний выпуск на 15 млрд рублей в апреле 2018 года по ставке полугодового купона 7,25% годовых до оферты с исполнением 20...

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Продукты на растительной основе через некоторое время получат собственные ГОСТы. В сообщении Росстандарта говорится, что приказом ведомства создан новый проектный технический комитет по стандартизации N№713 "Пищевая продукция на растительной основе" (ПТК 713). Как... Как... читать дальше

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Россия планирует оказывать адресную финансовую поддержку нуждающимся в этом русским театрам за рубежом, сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова. "Механизм (поддержки русских театров за рубежом) найден, таким источником финансирования будет автономная... "Механизм (поддержки русских театров за рубежом) найден, таким источником финансирования будет автономная... читать дальше

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В марте т.г. объем международных (золотовалютных) резервов РФ увеличился на $19,632 млрд, или на 3,4%, до $593,879 млрд с $574,247 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ. В январе-марте 2023 года резервы стали больше на $11,890 млрд, или на 2,0%, поднявшись с... В январе-марте 2023 года резервы стали больше на $11,890 млрд, или на 2,0%, поднявшись с... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. промышленные предприятия РФ, по предварительным данным, сократили производство грузовых вагонов на 15,7% к аналогичному периоду прошлого года - до 13,065 тыс. единиц. Данные представлены НП "Объединение производителей железнодорожной техники"... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 8 по 14 апреля ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 8 по 14 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 8 по 14 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 101 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 8 по 14 апреля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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О "Аквилон-Лизинг" 13 апреля начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-02-001P объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых, купоны квартальные. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по... По выпуску будет предусмотрена амортизация: по... читать дальше

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В марте количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 236 тыс., свидетельствуют данные Минтруда. В феврале, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 326 тыс., а не на 311 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали... Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали... читать дальше

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О "Газпром капитал" зафиксировало объем размещения 5-летних облигаций 7-й серии в размере 40 млрд рублей и установило финальный ориентир премии к ставке RUONIA на уровне 130 базисных пунктов (б.п.), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок прошел 7... Сбор заявок прошел 7... читать дальше

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