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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 апреля
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06 апреля 2023 года 16:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 апреля
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6 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 7 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5267,29 (+131,04) руб./грамм; на серебро - 64,17 (+2,79) руб./грамм; на платину - 2635,14 (+51,17) руб./грамм; на палладий - 3804,87 (+17,09) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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