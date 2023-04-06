.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1842,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3674,28 млрд руб.
.
06 апреля 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1842,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3674,28 млрд руб.
|0
6 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 апреля составили по Российской Федерации 1842,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1704,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3007,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2861 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 апреля составили 3674,28 млрд руб. против 3517,22446 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 апреля 2023 года 10:28
Россия не планирует ограничивать импорт картофеля и овощей, поскольку производство этой продукции сильно зависит от сезонности, заявила журналистам первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. В то же время, по ее словам, в стране активизируется работа по созданию сортов,... читать дальше
.06 апреля 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,57 пункта (0,623%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2516,37 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 1,42 пункта (0,144%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.06 апреля 2023 года 10:19
Резервный банк Индии (RBI) сегодня неожиданно сохранил ключевую процентную ставку на уровне 6,5% годовых. До этого ЦБ увеличивал ее по итогам шести заседаний подряд, в результате чего она достигла максимума с января 2019 года. Аналитики в среднем прогнозировали... читать дальше
.06 апреля 2023 года 10:17
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 922,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.06 апреля 2023 года 10:11
АПХ "Мираторг", один из ведущих производителей мясной продукции, рассматривает возможность переноса производства части продукции во Вьетнам, сообщается в пресс-релизе холдинга со ссылкой на его президента Виктора Линника. "Мираторг" в настоящее время представляет мясную... читать дальше
.06 апреля 2023 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 78,38/81,71 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,38/81,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 82 коп., Cредний курс продажи...
.06 апреля 2023 года 10:03
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал противоречиво на фоне отката мировых фондовых площадок и дешевеющей нефти. Фондовые индексы Европы вчера преимущественно снизились. Американский рынок акций закрылся разнонаправленными изменениями... читать дальше
.06 апреля 2023 года 09:50
Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже", доллар поднялся выше отметки 80 руб. впервые с 18 апреля прошлого года, евро торгуется по направлению к отметке 88 руб. Курс доллара составил 80,07 руб. в 9:22 мск, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущих... читать дальше
.06 апреля 2023 года 09:39
Курс доллара США слабо повышается к основным мировым валютам в ожидании данных с рынка труда. Отчет организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в марте увеличилось на 145 тыс. Аналитики... читать дальше
.06 апреля 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1842,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3674,28 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 апреля составили по Российской Федерации 1842,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1704,1 млрд руб. На... читать дальше
.06 апреля 2023 года 09:23
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-436 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.06 апреля 2023 года 09:20
Объем промышленного производства в ФРГ в феврале вырос на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали гораздо менее значительного роста - в среднем на... читать дальше
.06 апреля 2023 года 09:09
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов. Настроения инвесторов омрачены, в том числе, усилением напряженности в отношениях Китая и США. МИД КНР заявил протест в связи с состоявшейся в США встречей спикера Палаты... читать дальше
.06 апреля 2023 года 08:53
Центральный банк Сомали считает своей первостепенной задачей восстановление национальной валюты, заявил глава регулятора Абдирахмана Мохамеда Абдуллахи, чьи слова приводит Bloomberg. "Экономика Сомали более 30 лет долларизована, - отметил Абдуллахи. - Пока мы не вернем... читать дальше
.06 апреля 2023 года 08:45
Резиденты российских специальных административных районов (САР) получат больше инструментов для осуществления инвестиций в обмен на предоставление пониженных налоговых ставок, но свой выбор им придется предварительно согласовывать с властями субъекта федерации, говорится во... читать дальше
.06 апреля 2023 года 08:38
По итогам прошлого года чистая прибыль после налогообложения швейцарского сырьевого трейдера Gunvor Group Ltd. выросла более чем в 3 раза благодаря росту цен на энергоносители, несмотря на сокращение объемов торгов. Как говорится в пресс-релизе компании, прибыль в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.