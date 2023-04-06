ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 79,4961 руб., курс евро - в размере 87,0954 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 87,0954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,47 коп.

6 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 79,4961 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,98 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44434,610 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 125,602 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2202 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9305 руб. Минимальный курс юаня составил 11,733 руб., максимальный - 12,139 руб. Была заключена 77261... Минимальный курс юаня составил 11,733 руб., максимальный - 12,139 руб. Была заключена 77261... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14085 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,1267 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,735 руб., максимальный - 83,5 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 80,735 руб., максимальный - 83,5 руб. Было... читать дальше

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апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 7 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-436 на 47 млрд 538 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги разнонаправленными изменениями индексов, завершил пятницу в плюсе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подрос на 0,4% и составил 2508,39 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подрос на 0,4% и составил 2508,39 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,77% - до 974,52 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,77% - до 974,52 пункта. Биржи США,... Биржи США,... читать дальше

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Правительство РФ в пятницу рассмотрело законопроект о проведении эксперимента по розничной онлайн-продаже отечественного вина. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров, документ одобрен. Законопроект носит название "О проведении эксперимента по... Законопроект носит название "О проведении эксперимента по... читать дальше

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Долги туроператоров по турам, отмененным из-за пандемии коронавируса и после 24 февраля 2022 года, значительно сократились и составляют менее миллиарда рублей, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор Ассоциация туроператоров России (АТОР) Майя... читать дальше

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Бренд швейцарской Glencore стал самым дорогим в горнодобывающей отрасли, свидетельствует рейтинг консалтинговой компании Brand Finance. Цена бренда Glencore за год увеличилась на 50% - до $6 млрд, позволив ему подняться со 2-го места и сместить австралийскую BHP с... Цена бренда Glencore за год увеличилась на 50% - до $6 млрд, позволив ему подняться со 2-го места и сместить австралийскую BHP с... читать дальше

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Опубликованные в пятницу статданные, указавшие на сокращение безработицы в Соединенных Штатах в марте и достаточно сильный рост занятости, могут стать дополнительным аргументом для Федеральной резервной системы (ФРС) в пользу повышения ключевой процентной ставки на майском... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14955,000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,1666 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,75 руб., максимальный - 83,495 руб.... Минимальный курс доллара США составил 80,75 руб., максимальный - 83,495 руб.... читать дальше

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Американская сеть кофеен Starbucks Corp. по итогам 7-го года подряд стала самым дорогим брендом мира в сегменте общественного питания, свидетельствуют данные Brand Finance. За минувший год стоимость бренда выросла на 17% - до $53,4 млрд. Благодаря этому Starbucks... За минувший год стоимость бренда выросла на 17% - до $53,4 млрд. Благодаря этому Starbucks... читать дальше

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Китайская Ping An Insurance сохранила первое место в рейтинге самых дорогих мировых брендов в страховании седьмой год подряд. Ping An остается лидером, несмотря на 25-процентное падение стоимости бренда за минувший год, до $32,2 млрд, свидетельствует исследование... Ping An остается лидером, несмотря на 25-процентное падение стоимости бренда за минувший год, до $32,2 млрд, свидетельствует исследование... читать дальше

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Запасы сахара в РФ на начало апреля составляли 3 млн тонн, что на 350 тыс. тонн больше, чем на аналогичный период прошлого года, сообщает Союзроссахар. Товарные запасы сахара у производителей оцениваются в 1,9 млн тонн, что на 200 тыс. тонн больше, чем год... Товарные запасы сахара у производителей оцениваются в 1,9 млн тонн, что на 200 тыс. тонн больше, чем год... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АйСиБиСи Банк (АО) (далее - банк) до уровня ruАА+, прогноз по рейтингу - "стабильный". Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruAA со "стабильным" прогнозом. Как говорится в сообщении агентства,... Как говорится в сообщении агентства,... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в марте 2023 года незначительно увеличилась, составив на 1 апреля 84,0 трлн рублей после роста в феврале на 2,8%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов. Годовые темпы... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 10.04 по 16.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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