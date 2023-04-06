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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 79,4961 руб., курс евро - в размере 87,0954 руб.
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06 апреля 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 79,4961 руб., курс евро - в размере 87,0954 руб.
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6 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 79,4961 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,98 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 87,0954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,47 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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