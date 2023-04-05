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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 24 марта по 31 марта на 3739 тыс. баррелей, бензина - упали на 4119 тыс. баррелей
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05 апреля 2023 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 24 марта по 31 марта на 3739 тыс. баррелей, бензина - упали на 4119 тыс. баррелей
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5 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3739 тыс. баррелей - до 469,952 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4119 тыс. баррелей и составили 222,575 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3632 тыс. баррелей, достигнув 113,051 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1700 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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