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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 апреля
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05 апреля 2023 года 15:58

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 апреля

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5 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 6 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5136,25 (+76,13) руб./грамм; на серебро - 61,38 (+0,34) руб./грамм; на платину - 2583,97 (+58,12) руб./грамм; на палладий - 3787,78 (+6,66) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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Это автоматическое сообщение.
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