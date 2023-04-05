ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 апреля в размере 79,4961 руб.

5 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 79,4961 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,98 коп.

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Золото продолжает расти в цене в среду и находится в шаге от исторического максимума, пишет MarketWatch. Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 15:55 мск выросли на 0,49%, до $2048,2 за тройскую унцию. Абсолютный рекорд был зафиксирован 6... Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 15:55 мск выросли на 0,49%, до $2048,2 за тройскую унцию. Абсолютный рекорд был зафиксирован 6... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,77 пункта (0,071%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2482,22 пункта. Максимальное... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года составила 75,0854% от номинала, что соответствует доходности 10,79% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале увеличился на 2,6% относительно предыдущего месяца - до $70,5 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это максимальный показатель за последние четыре месяца. Согласно пересмотренным данным, в декабре отрицательное... Согласно пересмотренным данным, в декабре отрицательное... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,49/81,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 38 коп., Cредний курс продажи...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне АА-(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен сильной позицией по капиталу, а также... Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен сильной позицией по капиталу, а также... читать дальше

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ЦБ РФ с 6 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5136,25 (+76,13) руб./грамм; на серебро - 61,38 (+0,34) руб./грамм; на платину - 2583,97 (+58,12) руб./грамм; на палладий - 3787,78 (+6,66) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 79,4961 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,98 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 87,0954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,47 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Снижение промпроизводства в РФ в марте 2023 года, согласно ожиданиям экономистов, составило 1,4% в годовом выражении, инфляция за месяц - 0,2%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в марте, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1942,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 79,4961... читать дальше

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В Европейском союзе в 2020 году насчитывалось 9,1 млн фермерских хозяйств, свидетельствуют данные статистического управления Европейского союза. Это на 5,3 млн меньше показателя за 2005 год и соответствует сокращению их числа примерно на 37%, говорится в сообщении... читать дальше

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Банк России хочет получать от крупнейших экспортеров больше информации о валютной выручке, активах и обязательствах в валюте, чтобы лучше контролировать финансовые потоки. "Мы сейчас готовим законодательство, нами вместе, с вами, я надеюсь, будут подготовлены... "Мы сейчас готовим законодательство, нами вместе, с вами, я надеюсь, будут подготовлены... читать дальше

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В четверг, 6 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 6,36 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 6 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15,03 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 6 апреля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 100,2 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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