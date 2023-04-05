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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 апреля в размере 79,4961 руб.
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05 апреля 2023 года 15:54
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 апреля в размере 79,4961 руб.
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5 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 79,4961 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,98 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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