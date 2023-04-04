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04 апреля 2023 года 16:10

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 апреля

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4 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 5 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5060,12 (+98,63) руб./грамм; на серебро - 61,04 (+1,18) руб./грамм; на платину - 2525,85 (+67,29) руб./грамм; на палладий - 3781,12 (+46,91) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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