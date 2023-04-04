Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3392,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3488,87 млрд руб.

4 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 апреля составили по Российской Федерации 3392,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3222 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3317 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3153,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 апреля составили 3488,87 млрд руб. против 3544,28896 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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