ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,951 руб., евро - 84,6185 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 апреля, составляет 84,6185 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,69 коп.

4 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 апреля, составляет 77,951 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,77 коп.

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"НОВАТЭК" получил согласие президента Владимира Путина на то, чтобы Shell получила всю сумму в 94,8 млрд рублей за свою долю в проекте "Сахалин-2" и смогла вывести эти деньги из России, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на свой источник. "НОВАТЭК" собирается приобрести... "НОВАТЭК" собирается приобрести... читать дальше

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Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-марте 2023 года увеличила погрузку на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до более чем 18 млн тонн, сообщила пресс-служба магистрали. В том числе в марте погрузка выросла на 4,1%, до более чем 6,4... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 3 апреля на 5,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В период с 7 марта по 6 апреля плановый... В период с 7 марта по 6 апреля плановый... читать дальше

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Азиатский банк развития (АБР) ожидает увеличения темпов экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азии на 4,8% как в текущем, так и в следующем году после повышения на 4,2% в 2022 году. "Продолжающееся смягчение ковидных ограничений стимулирует рост... "Продолжающееся смягчение ковидных ограничений стимулирует рост... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 1037,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Поступление акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в РФ в 2022 году увеличилось на 9,6% по сравнению с предыдущим годом и достигло 444,1 млрд рублей, сообщается в докладе Росалкогольрегулирования к итоговой коллегии ведомства во вторник. В... В... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,18 пункта (0,654%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2489,5 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 1,12 пункта (0,113%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 1,12 пункта (0,113%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Производители этилового спирта и алкогольной продукции РФ получат право в ходе процедуры банкротства продавать имеющуюся продукцию для погашения задолженности, сообщается в материалах на сайте Минфина. Соответствующие изменения ведомство подготовило в федеральный закон... Соответствующие изменения ведомство подготовило в федеральный закон... читать дальше

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Общий объем использования кредитных средств на строительство Белорусской АЭС может достигнуть $5,36 млрд при максимальной сумме госкредита в размере $10 млрд. Эта оценка приводится в пояснительной записке к проекту нормативного акта, подготовленному Минфином РФ и размещенному... читать дальше

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Рынок акций РФ утром начал торги во вторник разнонаправленным движением индексов на фоне растущей нефти. Европейские рынки акций завершили торги в понедельник без единой динамики. Европейские рынки акций завершили торги в понедельник без единой динамики. Американские фондовые индексы вчера изменились без единой динамики на фоне... Американские фондовые индексы вчера изменились без единой динамики на фоне... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,15/80,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 82 коп., Cредний курс продажи...

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Приложение TikTok будет запрещено использовать на всех правительственных устройствах Австралии, сообщают местные СМИ. "После получения рекомендаций от разведывательных органов и служб безопасности, сегодня я уполномочил секретаря Генеральной прокуратуры издать... "После получения рекомендаций от разведывательных органов и служб безопасности, сегодня я уполномочил секретаря Генеральной прокуратуры издать... читать дальше

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Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, укрепляется к иене на торгах во вторник на ожиданиях, что неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ о сокращении добычи приведет к затягиванию периода высокой инфляции в мире и отсрочит завершение цикла ужесточения денежно-кредитной... читать дальше

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В марте выручка российского сектора e-commerce увеличилась на 22,7% к февралю и достигла 1,12 трлн рублей, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. В феврале рост к предыдущему месяцу составлял 3,2%. В феврале рост к предыдущему месяцу составлял 3,2%. Юридические лица получили подавляющую часть... Юридические лица получили подавляющую часть... читать дальше

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"НОВАТЭК" подал заявку на участие в отборе покупателя доли в операторе проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия". ""НОВАТЭК" подал заявку, в соответствии с указом президента России, на участие в отборе покупателя доли в ООО "Сахалинская энергия", - сообщил... ""НОВАТЭК" подал заявку, в соответствии с указом президента России, на участие в отборе покупателя доли в ООО "Сахалинская энергия", - сообщил... читать дальше

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