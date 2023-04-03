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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 апреля в размере 77,3233 руб., курс евро - 84,1116 руб.
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Через венчурный Фонд суверенных технологий в беспилотники и беспроводную связь вложат более 6 млрд руб.
03 апреля 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 апреля в размере 77,3233 руб., курс евро - 84,1116 руб.
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3 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 77,3233 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,70 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 84,1116 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,77 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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