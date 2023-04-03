ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 апреля в размере 77,3233 руб., курс евро - 84,1116 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 84,1116 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,77 коп.

3 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 77,3233 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,70 коп.

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Банк России дифференцировал нормативы обязательных резервов для банков в зависимости от вида валюты: нормативы по валютам недружественных стран выросли, дружественных - снизились. Так, с 1 апреля 2023 года нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых... Так, с 1 апреля 2023 года нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых... читать дальше

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апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-433 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, опустился до 1 пункта с 7 пунктов кварталом ранее, обновив минимум с 4-го квартала 2020 года, свидетельствуют данные Банка... читать дальше

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США считают планы по сокращению нефтедобычи рядом стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, неудачной идеей, учитывая текущую неопределенность на рынке, приводит Wall Street Journal заявление Совета национальной безопасности страны. "Мы продолжим работать со... "Мы продолжим работать со... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу, а также зафиксировали рост по итогам недели, месяца и квартала. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 415,12 пункта (1,3%) и составил 33274,15 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Home Depot... Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 415,12 пункта (1,3%) и составил 33274,15 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Home Depot... читать дальше

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Цены на нефть демонстрируют активный подъем утром в понедельник после того, как ряд стран альянса ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18... Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18... читать дальше

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Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, "в качестве превентивной меры, нацеленной на поддержку стабильности нефтяного рынка", объявили о дополнительном к октябрьскому решению сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. Страны ОПЕК+ в октябре 2022 года... Страны ОПЕК+ в октябре 2022 года... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 108,93 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 4,21 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам еврооблигаций на общую сумму $26,3 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Россия, в качестве ответственных и превентивных действий, реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года, от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками, говорится в заявлении вице-премьер РФ... читать дальше

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Доллар США начал торги на Московской бирже снижением, рубль - ростом под влиянием котировок нефти и преобладающего оптимизма на фондовых площадках. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,52 руб. (-7,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при... По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,52 руб. (-7,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при... читать дальше

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Торги в пятницу европейские фондовые индексы завершили в плюсе и зафиксировали сильный подъем по итогам квартала. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,66% и достиг 457,84 пункта, что является максимальным показателем более чем... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,66% и достиг 457,84 пункта, что является максимальным показателем более чем... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 77,3233 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,70 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 84,1116 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 84,1116 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Индекс изменения стоимости жилья в... Индекс изменения стоимости жилья в... читать дальше

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Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам марта составила 140,7 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц показатель вырос на 0,8%, превзойдя динамику февраля - 0,2%, сообщает... читать дальше

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