ЦБ РФ установил курс евро с 1 апреля в размере 84,1116 руб.

31 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 84,1116 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,77 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43436,242 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 265,815 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3169 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,1469 руб. Минимальный курс евро составил 83,83 руб., максимальный - 84,7975 руб. Было заключено 22267... Минимальный курс евро составил 83,83 руб., максимальный - 84,7975 руб. Было заключено 22267... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3048 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3988 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,87 руб., максимальный - 77,95 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 76,87 руб., максимальный - 77,95 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 689 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2545 руб. Минимальный курс юаня составил 11,183 руб., максимальный - 11,34 руб. Было заключено 31689 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,183 руб., максимальный - 11,34 руб. Было заключено 31689 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ в пятницу завершил торги снижением индексов под давлением продаж из-за фиксации прибыли игроками в конце недели, хотя внешние площадки подают позитивные сигналы В Азии в пятницу отмечалась позитивная динамика индексов акций на фоне неплохих статданных из... В Азии в пятницу отмечалась позитивная динамика индексов акций на фоне неплохих статданных из... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок демонстрируют слабый подъем вечером в пятницу, однако завершают снижением этот месяц и квартал, пишет MarketWatch. Майские фьючерсы на сорт Brent, биржевое обращение которых заканчивается после закрытия сессии в пятницу, на лондонской... Майские фьючерсы на сорт Brent, биржевое обращение которых заканчивается после закрытия сессии в пятницу, на лондонской... читать дальше

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Ритейлер "Лента" подал британскому регулятору заявку о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок (GDR) с 4 мая, говорится в сообщении компании. "Прекращение листинга GDR и программы GDR обусловлены, в частности, истечением срока действия разрешения... "Прекращение листинга GDR и программы GDR обусловлены, в частности, истечением срока действия разрешения... читать дальше

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Инвесторы вложили в денежные средства (как правило, краткосрочные и высоколиквидные американские гособлигации) $508 млрд за первый квартал на фоне опасений по поводу инфляции и рецессии, а также банковского кризиса, говорится в отчете Bank of America Corp. Это рекордный... Это рекордный... читать дальше

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Минфин РФ планирует во втором квартале 2023 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) объемом до 850 млрд рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении министерства. Всего запланировано 12 аукционных дней - по четыре в апреле, мае и... Всего запланировано 12 аукционных дней - по четыре в апреле, мае и... читать дальше

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Выручка российского сектора e-commerce в феврале 2023 года увеличилась на 3,2% к январю и достигла 910,438 млрд рублей, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. Юридические лица принесли подавляющую часть доходов в этом месяце - около 888,2 млрд рублей.... Юридические лица принесли подавляющую часть доходов в этом месяце - около 888,2 млрд рублей.... читать дальше

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Японское население трудоспособного возраста в 2020-2040 годах может сократиться на 20%, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет исследовательской организации Recruit Works Institute. В 2040 году в стране будет 59,8 млн жителей трудоспособного возраста, а дефицит рабочей... В 2040 году в стране будет 59,8 млн жителей трудоспособного возраста, а дефицит рабочей... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2785 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3776 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,9325 руб., максимальный - 77,9575 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,9325 руб., максимальный - 77,9575 руб. Было... читать дальше

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Принадлежащий Сбербанку платежный сервис "ЮMoney" в 2022 году сократил чистую прибыль по РСБУ на 25% - до 1,5 млрд руб., следует из отчетности "ЮMoney". Чистые процентные доходы в 2022 году выросли почти в 2 раза - до 1,7 млрд руб. по сравнению с 950 млн руб. годом... Чистые процентные доходы в 2022 году выросли почти в 2 раза - до 1,7 млрд руб. по сравнению с 950 млн руб. годом... читать дальше

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Объемы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе-марте 2023 года составили 6,71 млн тонн, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила площадка. Оборот в денежном выражении... Оборот в денежном выражении... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по РСБУ в 2022 г. снизилась на 21,35% по сравнению с 2021 г., до 13,96 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка составила 267,03 млрд руб. (+2,94%). Выручка составила 267,03 млрд руб. (+2,94%). Заемные средства по итогам 2022 г. оценивались в 119,87 млрд руб. Заемные средства по итогам 2022 г. оценивались в 119,87 млрд руб. На... На... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 62 пунктов по сравнению с 67 пунктами в предыдущий месяц, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительная оценка индикатора указывала на... Предварительная оценка индикатора указывала на... читать дальше

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