Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 марта

30 марта. FINMARKET.RU -РФ с 31 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4870,02 (+12,16) руб./грамм; на серебро - 57,63 (+0,6) руб./грамм; на платину - 2384,2 (-6,55) руб./грамм; на палладий - 3546,56 (+42,1) руб./грамм.

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АО "Южуралзолото" увеличило объем размещения 2-летнего выпуска облигаций серии 001Р-02 с не менее 450 млн юаней до 600 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 5,5% годовых, ему соответствует доходность к... Финальный ориентир ставки 1-го купона - 5,5% годовых, ему соответствует доходность к... читать дальше

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Американские фондовые индексы активно поднимаются в начале сессии в четверг после достижения трехнедельных максимумов накануне. "Еще один день без неприятных сюрпризов из банковского сектора поднял рынки и вернул инвесторам аппетит к риску", - отметил Ричард Хантер из... читать дальше

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ьфа-банк увеличил объем размещения 2-летних облигаций серии 002Р-22 с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,70% годовых, ему соответствует доходность к погашению... Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,70% годовых, ему соответствует доходность к погашению... читать дальше

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в ЦБ РФ предложения по повышению эффективности мер процедур финансового оздоровления банков, в том числе в части повышения ответственности инвесторов за результаты санации, говорится в годовом отчете госкорпорации. АСВ... АСВ... читать дальше

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0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-430 на 54 млрд 700,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Турция в январе 2023 года сохранила импорт нефти на уровне декабря в объеме 2,3 млн тонн, что на 11,5% меньше, чем годом ранее, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). Поставки из Ирака снизились на 10% к декабрю, до 917,7 тыс., из Казахстана... Поставки из Ирака снизились на 10% к декабрю, до 917,7 тыс., из Казахстана... читать дальше

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Чистый убыток АО "Почта России" по РСБУ в 2022 году составил 27,22 млрд рублей против 265,99 млн рублей чистой прибыли в 2021 году, говорится в бухотчетности компании. Как отмечается в сообщении "Почты", отрицательный финансовый результат по итогам года был зафиксирован... Как отмечается в сообщении "Почты", отрицательный финансовый результат по итогам года был зафиксирован... читать дальше

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Экономика США в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в октябре-декабре на 2,7%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали... читать дальше

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ООО "ВИС финанс" установило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П03 в размере 1,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 12,9% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 13,54%... Финальный ориентир ставки 1-го купона - 12,9% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 13,54%... читать дальше

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Банк России еще на шесть месяцев ограничил обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета, сообщается в пресс-релизе регулятора. Это решение направлено на защиту прав и интересов... Это решение направлено на защиту прав и интересов... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,01 пункта (0,163%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2464,88 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2467,78 (+0,28%) пункта, минимальное - 2450,64... читать дальше

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Международные резервы России на 24 марта составили $594,6 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 17 марта международные резервы равнялись $585,8 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $8,8 млрд, или на 1,5%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы выросли... По состоянию на 17 марта международные резервы равнялись $585,8 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $8,8 млрд, или на 1,5%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы выросли... читать дальше

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ЦБ РФ с 31 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4870,02 (+12,16) руб./грамм; на серебро - 57,63 (+0,6) руб./грамм; на платину - 2384,2 (-6,55) руб./грамм; на палладий - 3546,56 (+42,1) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 83,7639 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,80 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 марта, составляет 77,0863 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,82 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,41/79,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 21 коп., Cредний курс продажи...

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