Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3131 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3435,77 млрд руб.

30 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 марта составили по Российской Федерации 3131 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2965,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1107,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 987,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 марта составили 3435,77 млрд руб. против 4012,83835 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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