ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,9781 руб., евро - 83,4859 руб.

Объем интернет-продаж в РФ в феврале 2023 года вырос на 1,9% по сравнению с показателем за январь 2023 года, сообщил Росстат (данные по крупным и средним торгующим организациям).

В январе по сравнению с декабрем в онлайн-продажах наблюдалось падение 10,1%.