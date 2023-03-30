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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,9781 руб., евро - 83,4859 руб.
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30 марта 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,9781 руб., евро - 83,4859 руб.
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30 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 76,9781 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,42 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 83,4859 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 71,09 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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