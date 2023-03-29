Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1107,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4012,84 млрд руб.

29 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 марта составили по Российской Федерации 1107,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 987,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2186,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2042,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 марта составили 4012,84 млрд руб. против 4115,65307 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.