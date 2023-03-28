Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,127 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,073 руб., максимальный - 11,175 руб. Было заключено 42914 сделок. Объем торгов составил 116271 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,173 руб. за юань.

28 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,127 руб.

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры благодаря ослаблению опасений в отношении развития банковского кризиса в США и Европе Рынки акций Европы завершили вчерашние торги умеренным ростом. Рынки акций Европы завершили вчерашние торги умеренным ростом. Фондовая... Фондовая... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,31/79,63 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи...

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Президент США Джо Байден выразил уверенность, что кризис в банковской сфере постепенно сходит на нет, и сигнализировал о том, что власти страны могут принять новые меры для поддержки отрасли в случае необходимости. "Я думаю, что мы сделали все необходимое, - сказал... "Я думаю, что мы сделали все необходимое, - сказал... читать дальше

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Курс доллара США демонстрирует подъем в парах с евро и фунтом и уверенно дорожает к японской иене. Активный рост доллара к иене вызван снижением спроса на защитные активы, в число которых входит японская валюта, на ослаблении опасений по поводу разрастания банковского... Активный рост доллара к иене вызван снижением спроса на защитные активы, в число которых входит японская валюта, на ослаблении опасений по поводу разрастания банковского... читать дальше

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ООО "Промомед ДМ" 29 марта с 11:00 до 12:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк (MOEX: GZPR).... Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк (MOEX: GZPR).... читать дальше

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Хабаровский край, снабжение которого газом осуществляется в настоящее время через магистральный газопровод, рассматривает возможность создания сети заводов сжиженного природного газа (СПГ) в Верхнебуреинском районе, где были обнаружены собственные запасы сырья. Как... Как... читать дальше

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Более 340 сайтов-двойников прекратили деятельность благодаря работе правового блока Росреестра. Получение данных ЕГРН из неофициальных источников создает предпосылки к мошенническим действиям в сфере недвижимости, нарушает публичные интересы государства. Об этом рассказал... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 марта составили по Российской Федерации 1107,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 987,6 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Американские нефтедобывающие компании в этом году неохотно хеджируют риски снижения цен на нефть, ожидая роста котировок в будущем, пишет Financial Times. На прошлой неделе цены падали до минимумов с конца 2021 года из-за опасений разрастания банковского кризиса и... На прошлой неделе цены падали до минимумов с конца 2021 года из-за опасений разрастания банковского кризиса и... читать дальше

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Европейский союз стремится предоставить странам-участницам блока возможность эффективно запретить российские поставки сжиженного природного газа (СПГ) без введения новых энергетических санкций, пишет агентство Bloomberg. Министры энергетики ЕС во вторник одобрили... Министры энергетики ЕС во вторник одобрили... читать дальше

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Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимается в среду благодаря ослаблению опасений по поводу проблем банковского сектора и их возможного влияния на мировую экономику. Также инвесторы оценивают новость о реорганизации... Также инвесторы оценивают новость о реорганизации... читать дальше

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9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-430 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Совет ЕС по энергетике, заседавший вчера в Брюсселе, определил позицию государств-членов Евросоюза по "газовому пакету" - будущему рынку газа и водорода, сообщается в материалах по итогу заседания. "Сегодня совет согласовал свою позицию ("общие подходы") для... "Сегодня совет согласовал свою позицию ("общие подходы") для... читать дальше

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ЦБ РФ по итогам публичного обсуждения доработает готовящее регулирование ипотеки, выдаваемой на приобретение новостроек, говорится в сообщении на сайте ЦБ. Банк России в середине февраля опубликовал проект новой редакции нормативного акта, регулирующего... Банк России в середине февраля опубликовал проект новой редакции нормативного акта, регулирующего... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 108,3 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 42,55 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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