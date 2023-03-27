Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 82,2693 руб.

Минимальный курс евро составил 81,8 руб., максимальный - 83,115 руб. Было заключено 9687 сделок. Объем торгов составил 36151,67 млн руб., что на 100% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 82,25 руб. за евро.

27 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1279 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,2693 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43200,725 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 761,618 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 49 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1128 руб. Минимальный курс юаня составил 11,089 руб., максимальный - 11,181 руб. Было заключено 44162 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,089 руб., максимальный - 11,181 руб. Было заключено 44162 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 574 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,3505 руб. Минимальный курс евро составил 82,0875 руб., максимальный - 83,1275 руб. Было заключено 16345... Минимальный курс евро составил 82,0875 руб., максимальный - 83,1275 руб. Было заключено 16345... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6141 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,41 руб., максимальный - 77,2425 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 76,41 руб., максимальный - 77,2425 руб. Была... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги уверенным ростом, и завершил понедельник так же. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,06% и составил 2440,68 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,06% и составил 2440,68 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2,47% - до 1001,94 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2,47% - до 1001,94 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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По итогам 2022 года чистая прибыль китайской телекоммуникационной компании China Telecom увеличилась на 6,3% - до 27,6 млрд юаней ($4,04 млрд). Выручка выросла на 9,5% и составила 481,4 млрд юаней, сообщается в пресс-релизе компании. В том числе доходы от... Выручка выросла на 9,5% и составила 481,4 млрд юаней, сообщается в пресс-релизе компании. В том числе доходы от... читать дальше

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Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в январе-феврале увеличился на 35,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 136,04 млрд юаней, сообщил Минторг страны. В долларовом выражении данный показатель вырос на 26,5% и достиг $19,96... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться на фоне ослабления опасений относительно состояния банковских систем США и Европы, сообщает MarketWatch. "Несколько недель для нефти были волатильными из-за банковского шторма, инвесторы вынуждены были ухудшать свои... "Несколько недель для нефти были волатильными из-за банковского шторма, инвесторы вынуждены были ухудшать свои... читать дальше

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"Предел скорости" мировой экономики - максимальные долгосрочные темпы, которыми она может расти, не провоцируя инфляцию - к 2030 году упадет до самого низкого значения за 30 лет, прогнозирует Всемирный банк. Для повышения производительности труда и предложения рабочей... Для повышения производительности труда и предложения рабочей... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2195 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,593 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,405 руб., максимальный - 77,245 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,405 руб., максимальный - 77,245 руб. Было... читать дальше

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В 2022 году, согласно статистике Банка России, страховщики РФ увеличили сбор премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) на 6,9% по сравнению с 2021 годом - до 213,7 млрд руб. Выплаты по ДМС по итогам 2022 года составили 156,1 млрд руб., увеличившись на... читать дальше

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Новый завод американского автопроизводителя Ford Motor будет выпускать 500 тыс. электромобилей в год после выхода на полную мощность, говорится в сообщении компании. Производственный комплекс BlueOval City строится рядом с Мемфисом (штат Теннесси) и обойдется Ford и его... Производственный комплекс BlueOval City строится рядом с Мемфисом (штат Теннесси) и обойдется Ford и его... читать дальше

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Saudi Aramco подписала соглашение о приобретении 10% акций китайской нефтехимической Rongsheng Petrochemical Co., сообщает госкомпания Саудовской Аравии. Сумма сделки - $3,6 млрд (24,6 млрд юаней). Ожидается, что она будет закрыта к концу 2023 года, после одобрения всеми... читать дальше

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Власти Индии рассматривают возможность создания стратегического резерва сжиженного природного газа (СПГ) для защиты от скачков цен и дефицита товара, передает Bloomberg со ссылкой на финдиректора крупнейшего в стране импортера этого ресурса. Правительство предложило... Правительство предложило... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов на новостях из банковской отрасли. Dow Jones Industrial Average к 16:58 мск увеличился на 0,67% и достиг 32452,9 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса выступают акции Merck & Co., подорожавшие... Dow Jones Industrial Average к 16:58 мск увеличился на 0,67% и достиг 32452,9 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса выступают акции Merck & Co., подорожавшие... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям ПАО "Совкомфлот" серии 001Р-01 объемом 2,6 млрд юаней кредитный рейтинг на уровне ruAAA, сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за... По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за... читать дальше

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