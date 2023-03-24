Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1120,9 млрд руб.

24 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 1120,9 млрд руб.

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В понедельник, 27 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций на общую сумму $30,98 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 27 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 3,42 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 27 марта, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 113,24 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Американский автопроизводитель Ford Motor (SPB: F) сообщил об операционном убытке сегмента электромобилей в размере $2,1 млрд по итогам 2022 года. Сегменты традиционных и коммерческих автомобилей получили операционную прибыль (скорректированная EBIT) в размере $6,8... Сегменты традиционных и коммерческих автомобилей получили операционную прибыль (скорректированная EBIT) в размере $6,8... читать дальше

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АФК "Система" установила ставку 13-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании. Десятилетний выпуск на 15 млрд рублей был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,9% годовых. Ставка текущего купона - 17% годовых. По выпуску... Десятилетний выпуск на 15 млрд рублей был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,9% годовых. Ставка текущего купона - 17% годовых. По выпуску...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8817 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,3972 руб. Минимальный курс евро составил 81,89 руб., максимальный - 82,845 руб. Было заключено 6287... Минимальный курс евро составил 81,89 руб., максимальный - 82,845 руб. Было заключено 6287... читать дальше

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Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. резко сократил выручку по итогам четвертого квартала на 23% до 66,05 млрд юаней ($9,68 млрд). В том числе в сегменте смартфонов доходы упали на 27%. Тем временем чистая прибыль повысилась на 28,6%, до 3,14 млрд... Тем временем чистая прибыль повысилась на 28,6%, до 3,14 млрд... читать дальше

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ООО "Озон" (Самарская область, г.Жигулевск) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 13% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Ведомства прорабатывают вопрос передачи "Газпром нефти" в рамках договора долгосрочной аренды имущества бывшего объекта по уничтожению химического оружия "Кизнер" в Удмуртии. Компания намерена наладить на этой площадке производство мало- и среднетоннажной химической... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,04 пункта (0,044%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2389,39 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2394,01 (+0,24%) пункта, минимальное - 2384,43... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,34% - до 51096 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,61%, до 45599 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями...

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Совокупные сборы российских страховщиков в сегменте страхования имущества физлиц (кроме транспорта и грузов) по итогам 2022 года увеличились на 3% - до 84,3 млрд рублей, выплаты выросли на 14,1% - до 10,4 млрд рублей, следует из статистики Банка России. В структуре... В структуре... читать дальше

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Цены на нефть усилили падение днем в пятницу на фоне общей волатильности на мировых финансовых рынках. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:56 подешевели на $2,47 (3,25%) - до $73,44 за баррель. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:56 подешевели на $2,47 (3,25%) - до $73,44 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI... Котировки майских фьючерсов на WTI... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ОАО "МРСК Урала" до уровня ruAA+, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAA со стабильным... Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAA со стабильным... читать дальше

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Сбербанк в марте планирует выдать ипотечные кредиты на 300 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Банк отмечает рост спроса на ипотеку в первом квартале 2023 года. Так, даже в январе ("низкий сезон") россияне оформили в Сбербанке ипотеку на 171 млрд... Банк отмечает рост спроса на ипотеку в первом квартале 2023 года. Так, даже в январе ("низкий сезон") россияне оформили в Сбербанке ипотеку на 171 млрд... читать дальше

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Введение моратория на плановые проверки на рынке моторного топлива не привело к увеличению объемов суррогата на российских АЗС, сообщил "Интерфаксу" руководитель Росстандарта Антон Шалаев. "Снижение числа проверок в соответствии с действующим мораторием в целом не... "Снижение числа проверок в соответствии с действующим мораторием в целом не... читать дальше

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