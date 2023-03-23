Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 марта

23 марта. FINMARKET.RU -РФ с 24 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4782,4 (-48,46) руб./грамм; на серебро - 54,82 (-0,76) руб./грамм; на платину - 2416,53 (-15,6) руб./грамм; на палладий - 3503,36 (+24,64) руб./грамм.

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Российский фондовый рынок, начавший торги без единой динамики индексов, и завершил четверг так же. Индекс МосБиржи к 18:50 мск на 0,23% и составил 2388,35 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск на 0,23% и составил 2388,35 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,96% - до 989,43 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,96% - до 989,43 пункта. Европейские рынки акций с утра... Европейские рынки акций с утра... читать дальше

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Правительство РФ рассматривает возможность увеличения закупок зерна в государственный интервенционный фонд на 7 млн тонн, до 10 млн тонн, однако для этого необходимо дополнительное финансирование, сообщила в четверг журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко после отчета... читать дальше

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Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили прогнозирует, что в 2023 году экономический рост в стране будет более высоким, чем в 2022 году, который, по окончательным данным Грузстата, составил 10,1%. "Уровень экономического роста соответствует показателям допандемийного 2019... "Уровень экономического роста соответствует показателям допандемийного 2019... читать дальше

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Увеличение энергопотребления в России с начала этого года составило 0,6%, оно замедлилось из-за температуры, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Был рост 0,6% (по состоянию на 22 марта). Был 1,3% (ранее), но сейчас "температурные качели", -... "Был рост 0,6% (по состоянию на 22 марта). Был 1,3% (ранее), но сейчас "температурные качели", -... читать дальше

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ООО "Концессии водоснабжения" и ООО "Концессии теплоснабжения" (обе Волгоград) выкупили по офертам по соглашению с владельцами все выпуски облигаций в обращении, следует из сообщений компаний. Так, общее количество приобретённых облигаций ООО "Концессии водоснабжения"... Так, общее количество приобретённых облигаций ООО "Концессии водоснабжения"... читать дальше

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Нефтяные цены вечером перешли к подъему на фоне ослабления доллара и могут завершить в плюсе четвертую сессию подряд. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:14 мск подорожали на $0,5 (0,65%) - до $77,19 за баррель. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:14 мск подорожали на $0,5 (0,65%) - до $77,19 за баррель. Котировки... Котировки... читать дальше

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Нью-Йорк вновь занял 1-е место в списке крупнейших финансовых центров мира, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI). Нью-Йорк обогнал в рейтинге Лондон осенью 2018 года... Нью-Йорк обогнал в рейтинге Лондон осенью 2018 года... читать дальше

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ПАО "Совкомфлот" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2,6 млрд юаней на уровне 4,95% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 23 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,25%... Сбор заявок на выпуск прошел 23 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 5,25%... читать дальше

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Минэкономразвития ожидает "видимый рост" российской экономики в 2023 году, представит уточненный прогноз в апреле, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он не стал уточнять, насколько значимым ожидается рост, отметив, что "калибровка прогноза"... Он не стал уточнять, насколько значимым ожидается рост, отметив, что "калибровка прогноза"... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6126 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3332 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,7225 руб., максимальный - 76,965 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,7225 руб., максимальный - 76,965 руб. Было... читать дальше

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Минэкономразвития пересмотрит действующий прогноз по среднегодовому курсу рубля на 2023 год в сторону ослабления с учетом текущих курсовых значений и новых ожиданий по ценам на нефть, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Скорректируем, конечно... "Скорректируем, конечно... читать дальше

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Снижение добычи нефти в РФ в марте произойдет от уровня производства в феврале, который составил 10,2 млн б/с, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "В марте месяце выйдем на 500 тыс. б/с сокращения к уровню февраля. В феврале у нас была (добыча) 10,2 млн... "В марте месяце выйдем на 500 тыс. б/с сокращения к уровню февраля. В феврале у нас была (добыча) 10,2 млн... читать дальше

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Совет директоров ООО "Промомед ДМ" предоставил согласие на совершение крупной сделки, а именно на размещение 3-летних облигаций серии 002P-01 объемом 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка купонного дохода составит не более 13,5% годовых, купоны... Ставка купонного дохода составит не более 13,5% годовых, купоны... читать дальше

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Россия надеется в будущем увеличить поставки нефти Китай, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Если брать только Китайскую Народную Республику, то туда было поставлено 67 млн тонн нефти. Это почти треть всей нефти, которая у нас экспортируется. Причём часть... "Если брать только Китайскую Народную Республику, то туда было поставлено 67 млн тонн нефти. Это почти треть всей нефти, которая у нас экспортируется. Причём часть... читать дальше

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Динамика выдачи ипотечных кредитов в РФ неудовлетворительная, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Динамика пока неудовлетворительная. То, что мы, конечно, меры приняли - это очень большой плюс. Если бы мы не приняли меры, у нас бы вообще бы был полный... "Динамика пока неудовлетворительная. То, что мы, конечно, меры приняли - это очень большой плюс. Если бы мы не приняли меры, у нас бы вообще бы был полный... читать дальше

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В феврале продажи новых домов в США увеличились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 640 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. Согласно пересмотренным данным, в январе было реализовано 633 тыс. домов, а не 670 тыс., как сообщалось... Согласно пересмотренным данным, в январе было реализовано 633 тыс. домов, а не 670 тыс., как сообщалось... читать дальше

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