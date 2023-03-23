Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2643,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4240,36 млрд руб.

23 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 марта составили по Российской Федерации 2643,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2469,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2554,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2373,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 марта составили 4240,36 млрд руб. против 4327,24099 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.