23 марта 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Март 2023
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|IV квартал 2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 12 по 18 марта
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 05 по 11 марта
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Февраль 2023
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Март 2023
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Март 2023
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23 марта 2023 года 09:06
Потребности эмитентов в рефинансировании погашаемых облигаций, а также выпуск замещающих облигаций могут привести к росту объема размещений новых корпоративных облигаций во втором квартале текущего года в объеме более 1 трлн рублей, прогнозирует Аналитическое кредитное... читать дальше
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23 марта 2023 года 08:58
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики.
Инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы США и заявления его руководителя. Федрезерв по итогам заседания, завершившегося в среду, повысил... читать дальше
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23 марта 2023 года 08:51
Банк Англии сегодня повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - с текущих 4% до 4,25% годовых, полагает большинство аналитиков и экономистов. Судя по фьючерсам на уровень ставки, рынок оценивает вероятность такого сценария в 97%.
Банк Англии повышает... читать дальше
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23 марта 2023 года 08:43
Цены на нефть снижаются сегодня утром после роста по итогам предыдущей сессии.
Инвесторы оценивают действия Федеральной резервной системы, а также данные о запасах топлива в США, пишет Trading Economics.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе... читать дальше
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23 марта 2023 года 08:34
Американские фондовые индексы завершили торги среды максимальным падением за два недели после того, как Федеральная резервная система повысила ключевую ставку, несмотря на проблемы в банковском секторе.
Федрезерв принял решение повысить процентную ставку по федеральным... читать дальше
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23 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 116,68 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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23 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 4,28 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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23 марта 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $25,29 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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23 марта 2023 года 08:26
В настоящее время слишком рано оценивать, как ключевая ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна реагировать на кризис в банковской сфере, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам мартовского заседания.
Пауэлл сказал, что... читать дальше
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23 марта 2023 года 08:20
Доллар США умеренно снижался на старте торгов на "Московской бирже". По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,78 руб. (-27,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). К уровню действующего официального курса доллар снизился на 17,36 коп.
Через час торгов... читать дальше
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23 марта 2023 года 08:17
Федеральная резервная система (ФРС) незначительно ухудшила прогноз роста реального ВВП США в 2023 году, повысив оценку ожидаемых темпов роста потребительских цен.
Теперь ожидается, что по итогам текущего года экономика страны увеличится на 0,4%, а не на 0,5%, как... читать дальше
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23 марта 2023 года 08:12
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду с разнонаправленными изменениями в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы США.
Кроме того, трейдеры оценивали экономические данные из Великобритании, которые могут оказать влияние... читать дальше
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23 марта 2023 года 08:06
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по... читать дальше
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23 марта 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 76,9561 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,88 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 82,967 руб. По сравнению с...
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23 марта 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
15:00
Процентная ставка Банка Англии
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22 марта 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42216,327 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 329,941 млрд руб., или на...
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