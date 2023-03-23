ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,9561 руб., евро - 82,967 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 82,967 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,42 коп.

23 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 76,9561 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,88 коп.

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Потребности эмитентов в рефинансировании погашаемых облигаций, а также выпуск замещающих облигаций могут привести к росту объема размещений новых корпоративных облигаций во втором квартале текущего года в объеме более 1 трлн рублей, прогнозирует Аналитическое кредитное... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики. Инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы США и заявления его руководителя. Федрезерв по итогам заседания, завершившегося в среду, повысил... Инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы США и заявления его руководителя. Федрезерв по итогам заседания, завершившегося в среду, повысил... читать дальше

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Банк Англии сегодня повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - с текущих 4% до 4,25% годовых, полагает большинство аналитиков и экономистов. Судя по фьючерсам на уровень ставки, рынок оценивает вероятность такого сценария в 97%. Банк Англии повышает... Банк Англии повышает... читать дальше

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Цены на нефть снижаются сегодня утром после роста по итогам предыдущей сессии. Инвесторы оценивают действия Федеральной резервной системы, а также данные о запасах топлива в США, пишет Trading Economics. Инвесторы оценивают действия Федеральной резервной системы, а также данные о запасах топлива в США, пишет Trading Economics. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги среды максимальным падением за два недели после того, как Федеральная резервная система повысила ключевую ставку, несмотря на проблемы в банковском секторе. Федрезерв принял решение повысить процентную ставку по федеральным... Федрезерв принял решение повысить процентную ставку по федеральным... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 116,68 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 4,28 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $25,29 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В настоящее время слишком рано оценивать, как ключевая ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна реагировать на кризис в банковской сфере, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам мартовского заседания. Пауэлл сказал, что... Пауэлл сказал, что... читать дальше

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Доллар США умеренно снижался на старте торгов на "Московской бирже". По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,78 руб. (-27,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). К уровню действующего официального курса доллар снизился на 17,36 коп. Через час торгов... Через час торгов... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) незначительно ухудшила прогноз роста реального ВВП США в 2023 году, повысив оценку ожидаемых темпов роста потребительских цен. Теперь ожидается, что по итогам текущего года экономика страны увеличится на 0,4%, а не на 0,5%, как... Теперь ожидается, что по итогам текущего года экономика страны увеличится на 0,4%, а не на 0,5%, как... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду с разнонаправленными изменениями в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы США. Кроме того, трейдеры оценивали экономические данные из Великобритании, которые могут оказать влияние... Кроме того, трейдеры оценивали экономические данные из Великобритании, которые могут оказать влияние... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 76,9561 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,88 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 82,967 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 82,967 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 15:00 15:00 Процентная ставка Банка Англии Процентная ставка Банка Англии ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42216,327 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 329,941 млрд руб., или на...

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