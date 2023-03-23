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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,9561 руб., евро - 82,967 руб.
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23 марта 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 76,9561 руб., евро - 82,967 руб.

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23 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 76,9561 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,88 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 82,967 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,42 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

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Выпуск

Размер выплат, всего

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Период

15:00

Процентная ставка Банка Англии

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