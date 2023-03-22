Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,956 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,61 руб., максимальный - 77,1 руб. Было заключено 24199 сделок. Объем торгов составил 83870,02 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,0575 руб. за доллар США.

22 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1349 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,956 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42216,327 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 329,941 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1349 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,956 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,61 руб., максимальный - 77,1 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 76,61 руб., максимальный - 77,1 руб. Было заключено... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в феврале 2023 года выросли на 0,9% относительно предыдущего месяца на 0,9% после снижения на 0,9% в январе, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). За январь-февраль цены не изменились За январь-февраль цены не изменились В... В... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 1-м квартале 2023 года вырос на 5 процентных пункта (п.п.), - до минус 18%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики.(опрос был с 1 по 10 ноября).. Как... Как... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России за месяц снизилась на 3,5%, или на 28,3 млн рублей, составив на 1 марта 2023 г. 770,6 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе долги по зарплате выросли на... В январе долги по зарплате выросли на... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию снизились за период с 14 по 20 марта в среднем на 0,4% говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе (14 по 20 февраля) цены уменьшились на 0,2%. В том числе цены на огурцы снизились на 6,1%,... В том числе цены на огурцы снизились на 6,1%,... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 14 по 20 марта 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 7 по 13 марта цены не изменились. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 20 марта не изменилась и составила... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 20 марта не изменилась и составила... читать дальше

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За период с 14 по 20 марта 2023 года потребительские цены выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 7 по 13 марта была зафиксирована инфляция в 0,02%. С начала месяца цены к 20 марта выросли на 0,12%, с начала года цены к 20... С начала месяца цены к 20 марта выросли на 0,12%, с начала года цены к 20... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги умеренным снижением. В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций. В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций. Преимущественно в плюсе торговалась Европа, без единой динамики начала торги фондовая Америка в ожидании итогов заседания Федеральной... Преимущественно в плюсе торговалась Европа, без единой динамики начала торги фондовая Америка в ожидании итогов заседания Федеральной... читать дальше

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Повышение стоимости морской транспортировки российской нефти имеет временный характер и будет корректироваться. Такую точку зрения высказал первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе пленарной сессии форума "Нефтяная столица". Он отметил, что в прошлом году... Он отметил, что в прошлом году... читать дальше

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ПАО "Россети Центр и Приволжье" в 2022 году получило чистую прибыль в размере 11,045 млрд рублей, что на 11% больше показателя предыдущего года, говорится в отчетности компании по МСФО. Выручка выросла на 6,9% - до 114,011 млрд рублей. В сообщении компании поясняется,... В сообщении компании поясняется,... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту вечером на данных о резком сокращении запасов продуктов нефтепереработки в США по итогам прошлой недели. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей - до 481,18 млн баррелей, свидетельствуют данные... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей - до 481,18 млн баррелей, свидетельствуют данные... читать дальше

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Банк России готов к проведению пилота с реальными цифровыми рублями в запланированные сроки, однако не сможет его начать без необходимой правовой основы, сообщила пресс-служба ЦБ. Ранее ЦБ заявлял о планах запустить пилот с 1 апреля 2023 года. "Пилот с реальными... "Пилот с реальными... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 916 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,9458 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,5975 руб., максимальный - 77,1 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,5975 руб., максимальный - 77,1 руб. Было... читать дальше

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Банк России не поддержал идею разрешить российскому бизнесу, реализующему проекты за рубежом, регистрировать юридические лица для этого - так называемые международные компании (МК) - в специальных административных районах (САР), рассказал источник "Интерфакса", знакомый с... читать дальше

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ГУП "Пассажиравтотранс" Петербурга объявило два аукциона для закупки в общей сложности 114 двухсекционных автобусов, говорится в материалах на сайте единой информационной системы в сфере госзакупок. Согласно документации, в рамках одного из аукционов планируется... Согласно документации, в рамках одного из аукционов планируется... читать дальше

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