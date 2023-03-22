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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 10 марта по 17 марта на 1117 тыс. баррелей, бензина - упали на 6399 тыс. баррелей
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22 марта 2023 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 10 марта по 17 марта на 1117 тыс. баррелей, бензина - упали на 6399 тыс. баррелей
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22 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1117 тыс. баррелей - до 481,18 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 6399 тыс. баррелей и составили 229,598 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3313 тыс. баррелей, достигнув 116,402 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1800 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2364 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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