Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2526,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4390,15 млрд руб.

21 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 марта составили по Российской Федерации 2526,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2340,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2869,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2691,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 марта составили 4390,15 млрд руб. против 4269,40352 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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