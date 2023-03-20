Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 82,3785 руб.

Минимальный курс евро составил 81,6125 руб., максимальный - 82,8625 руб. Было заключено 13912 сделок. Объем торгов составил 50840,24 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 82,7125 руб. за евро.

20 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8754 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,3785 руб.

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В начале сегодняшних торгов фондовый рынок России продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и в ожидании итогов встречи глав России и Китая. Европейские рынки акций завершили торги в понедельник активным ростом. Европейские рынки акций завершили торги в понедельник активным ростом. Американские фондовые... Американские фондовые... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,39/80,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 43 коп., Cредний курс продажи...

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Национальный банк Молдавии (НБМ) снизил вчера базовую ставку на 3 процентных пункта - с 17% до 14% годовых, сообщила пресс-служба центробанка. Также Нацбанк снизил на 3 п.п. ставку по депозитам овернайт - с 15% до 12% и по кредитам овернайт - с 19% до 16%. Свое решение... Свое решение... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" и ГУП "Мосгортранс" заключили двухлетний контракт на поставку и последующее сервисное обслуживание 1 тыс. электробусов, сообщила пресс-служба автопроизводителя. "Согласно условиям контракта, предусмотрены поставки электробусов "КАМАЗ" с апреля 2023 года по... "Согласно условиям контракта, предусмотрены поставки электробусов "КАМАЗ" с апреля 2023 года по... читать дальше

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РФ в 2022 году увеличила производство рисовой крупы на 2,6%, объем урожая и качество риса-сырца отвечают потребностям переработки, сообщает Минсельхоз. "Качество риса и объем урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям российских предприятий переработки. За... "Качество риса и объем урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям российских предприятий переработки. За... читать дальше

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Wildberries начинает продажи в России электроники и бытовой техники под собственными брендами, говорится в сообщении компании. В течение 2-го квартала на маркетплейсе появится около 100 новых наименований (холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры,... В течение 2-го квартала на маркетплейсе появится около 100 новых наименований (холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры,... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 марта составили по Российской Федерации 2526,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2340,3 млрд руб. На... На... читать дальше

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1 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-424 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Курс доллара США слабо растет к основным мировым валютам в ожидании мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Заседание Федрезерва завершится в среду вечером. Экономисты и участники рынка сходятся во мнении, что руководство регулятора будет... Заседание Федрезерва завершится в среду вечером. Экономисты и участники рынка сходятся во мнении, что руководство регулятора будет... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются, восстанавливаясь после падения в предыдущие сессии вслед за Уолл-стрит и европейскими рынками. Основные американские индексы накануне выросли на 0,4-1,2%, сводный европейский индекс Stoxx Europe... Основные американские индексы накануне выросли на 0,4-1,2%, сводный европейский индекс Stoxx Europe... читать дальше

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Банк России определил для депозитариев порядок возврата в учетную инфраструктуру РФ российских ценных бумаг, которые учитываются на их клиентских счетах за рубежом, говорится в сообщении регулятора. Депозитарии должны подать заявления о переводе в Национальный расчетный... Депозитарии должны подать заявления о переводе в Национальный расчетный... читать дальше

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Онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. планирует уволить 9 тыс. человек из различных подразделений, пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение главы компании Энди Джесси к сотрудникам. Сокращения в ближайшие недели затронут работников облачного подразделения Amazon Web Services,... читать дальше

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Ценовое давление постепенно усиливается после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года, говорится в комментарии Банка России. Потребительские цены в феврале с поправкой на сезонность выросли на 0,26% после роста на 0,43% в январе (без поправки - на... Потребительские цены в феврале с поправкой на сезонность выросли на 0,26% после роста на 0,43% в январе (без поправки - на... читать дальше

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Цены на нефть снижаются после роста по итогам прошлой сессии, на сырьевые рынки давят опасения глобальной рецессии на фоне повышенных рисков в финансовом секторе. "На нефть давит общая слабость экономики, поскольку прогнозы для мирового ВВП ухудшаются из-за тревог... "На нефть давит общая слабость экономики, поскольку прогнозы для мирового ВВП ухудшаются из-за тревог... читать дальше

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Чистая прибыль "Роснефти" за 2022 год служит фундаментом для финальных дивидендов за год - Сечин Чистая прибыль "Роснефти" по итогам 2022 года "служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период", заявил СЕО... Чистая прибыль "Роснефти" по итогам 2022 года "служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период", заявил СЕО... читать дальше

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Банк России с 1 мая 2023 года вдвое снизит максимальный размер комиссии банков для компаний, оказывающих жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и принимающих оплату через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении ЦБ. "Банк России принял решение с 1 мая 2023 года... "Банк России принял решение с 1 мая 2023 года... читать дальше

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