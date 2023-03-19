ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 марта в размере 76,6044 руб., евро - 81,4635 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 81,4635 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,17 коп.

18 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 76,6044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,49 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42059,505 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1144,509 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4795 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,1385 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,555 руб., максимальный - 77,7575 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,555 руб., максимальный - 77,7575 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8754 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,3785 руб. Минимальный курс евро составил 81,6125 руб., максимальный - 82,8625 руб. Было заключено 13912... Минимальный курс евро составил 81,6125 руб., максимальный - 82,8625 руб. Было заключено 13912... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 552 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1894 руб. Минимальный курс юаня составил 11,115 руб., максимальный - 11,298 руб. Было заключено 51324 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,115 руб., максимальный - 11,298 руб. Было заключено 51324 сделки.... читать дальше

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Цены на лук, лидирующие в РФ среди плодоовощной продукции по темпам роста с начала этого года, немного успокоились, но самообеспеченность им находится на низком уровне, заявила старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Варвара Сердюкова на форуме "Магнит" и... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом во главе с финансовым сектором на новостях о высоких годовых дивидендах Сбербанка, а также в ожидании итогов переговоров глав России и Китая. Внешние площадки подавали смешанные сигналы из-за опасений расширения банковского кризиса и... читать дальше

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Россия с 1 по 20 марта отгрузила на экспорт 2,706 млн тонн пшеницы, что в 2,3 раза больше показателя годом ранее, следует из мониторинга Российского зернового союза. Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки кукурузы... Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки кукурузы... читать дальше

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ПАО "Совкомфлот" подтверждает политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, сообщила компания. Скорректированная чистая прибыль СКФ в 2022 году увеличилась в 4,4 раза, до 20,36 млрд рублей, говорится в... Скорректированная чистая прибыль СКФ в 2022 году увеличилась в 4,4 раза, до 20,36 млрд рублей, говорится в... читать дальше

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Добыча углеводородов "Роснефти" в 2022 году составила 5,1 млн б.н.э. в сутки, что на 2,3% больше показателя 2021 года, сообщила компания. Добыча газа за отчетный период составила 74,4 млрд куб. метров в сутки, что на 15% больше, чем годом ранее, и является историческим... Добыча газа за отчетный период составила 74,4 млрд куб. метров в сутки, что на 15% больше, чем годом ранее, и является историческим... читать дальше

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Золото стабилизировалось вечером в понедельник, однако в ходе торгов котировки обновили годовой максимум на опасениях разрастания банковского кризиса. Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 17:42 мск практически не меняются и находятся... Котировки апрельских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 17:42 мск практически не меняются и находятся... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4906 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,1269 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,55 руб., максимальный - 77,745 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,55 руб., максимальный - 77,745 руб. Было... читать дальше

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Американские фондовые индексы не показывают единой динамики в ходе сессии в понедельник, инвесторы оценивают новости о слиянии двух ведущих швейцарских банков и ждут заседания Федеральной резервной системы. Важнейшей для мировых рынков новостью стала покупка... Важнейшей для мировых рынков новостью стала покупка... читать дальше

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Страны "группы семи" (G7), вероятно, не пересмотрят на этой неделе потолок цен на российскую нефть, как планировалось ранее, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. "Маловероятно, что в G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть на этой неделе.... "Маловероятно, что в G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть на этой неделе.... читать дальше

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Чистая прибыль "Роснефти" в 2022 году снизилась на 7,9% по сравнению с 2021 годом - до 813 млрд руб., говорится в сообщении компании. На показатель годовой прибыли повлияла передача активов в Германии во внешнее управление, а также курс рубля, отмечают в компании. "Достигнутый... читать дальше

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0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-422 на 72 млрд 427 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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нк "Зенит" установил ставку 17-го купона облигаций серии БО-09 в размере 0,1% годовых, говорится в сообщении банка. Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона также равна... Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона также равна... читать дальше

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