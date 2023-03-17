Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 81,5031 руб.

Минимальный курс евро составил 80,975 руб., максимальный - 82,0875 руб. Было заключено 15132 сделки. Объем торгов составил 48774,41 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 82 руб. за евро.

17 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4043 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5031 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4043 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5031 руб. Минимальный курс евро составил 80,975 руб., максимальный - 82,0875 руб. Было заключено 15132... Минимальный курс евро составил 80,975 руб., максимальный - 82,0875 руб. Было заключено 15132... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,659 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,015 руб., максимальный - 77,145 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,015 руб., максимальный - 77,145 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 821,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1342 руб. Минимальный курс юаня составил 11,068 руб., максимальный - 11,193 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 11,068 руб., максимальный - 11,193 руб. Было заключено... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов, завершил пятницу в плюсе за счет ралли Сбербанка, несмотря на внешний пессимизм. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,86% - до 2322,78 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,86% - до 2322,78 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 2,34% и составил... Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 2,34% и составил... читать дальше

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ПАО "Группа ЛСР" в 2022 году сократило чистую прибыль по МСФО по сравнению с показателем предыдущего года на 17,9% - до 13,363 млрд рублей, говорится в материалах компании. Выручка выросла на 7% - до 139,662 млрд рублей. Выручка выросла на 7% - до 139,662 млрд рублей. Операционная прибыль компании... Операционная прибыль компании... читать дальше

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Банк России не поддерживает предложение Минстроя установить ставки по ипотеке от застройщиков на уровне 3-4%, поскольку оно сохраняет все риски околонулевых программ, заявила на брифинге в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается опять ипотеки по застройщикам.... "Что касается опять ипотеки по застройщикам.... читать дальше

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Более 139 тыс. работников технологической сферы в мире лишились рабочих мест с начала 2023 года, согласно данным, собранным порталом Layoffs.fyi. При этом показатель увеличился более чем втрое с середины января. Данные говорят о том, что количество сокращений в... Данные говорят о том, что количество сокращений в... читать дальше

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Принятие пакета законопроектов о цифровом рубле и тестирование национальной цифровой валюты идет по плану, опасения банков по поводу проблем с ликвидностью в случае внедрения цифрового рубля обсуждались, но ЦБ не видит рисков, заявила глава регулятора Эльвира... читать дальше

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Вечером нефтяные цены перешли к резкому снижению и завершают неделю рекордным падением с начала года из-за сокращения спроса на рисковые активы. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск рухнули на $2,38 (3,19%) - до $72,32 за баррель.... Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск рухнули на $2,38 (3,19%) - до $72,32 за баррель.... читать дальше

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Промышленный сектор, вероятно останется главным потребителем водорода в Китае в краткосрочной и среднесрочной перспективе, полагают эксперты, принимавшие участие в отраслевом саммите в Шанхае. На его долю будет приходиться 60% потребления водорода в 2060 году по... На его долю будет приходиться 60% потребления водорода в 2060 году по... читать дальше

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ЦБ РФ пока не получал предложения по изменению состава акционеров Альфа-банка, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается смены собственника Альфа-банка, нам пока не поступали такие предложения по сделке. Мы не понимаем, нужно ли для этого... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3490,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6363 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,3 руб., максимальный - 77,1375... Минимальный курс доллара США составил 76,3 руб., максимальный - 77,1375... читать дальше

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По итогам 2022 года "Татнефть" увеличила чистую прибыль по РСБУ по сравнению с предыдущим годом в 1,7 раза - до 241,863 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 19,6% - до 1,279 трлн рублей. Валовая прибыль - на 64% - до 440,9 млрд рублей, прибыль от... Выручка выросла на 19,6% - до 1,279 трлн рублей. Валовая прибыль - на 64% - до 440,9 млрд рублей, прибыль от... читать дальше

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Авиавласти России и Турции в ходе переговоров в Анкаре в пятницу констатировали, что рейсы российских авиакомпаний в летнем сезоне этого года будут обслуживаться в турецких аэропортах согласно ранее заключенным договоренностям, сообщила представитель Росавиации... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте понизился до 63,4 пункта с 67 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Снижение зафиксировано впервые за четыре месяца. Аналитики,... Аналитики,... читать дальше

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Китайские власти закрыли пекинский офис Deloitte Touche Tohmatsu на 3 месяца и наложили на компанию рекордный штраф в размере 212 млн юаней ($30,8 млн), передает Bloomberg со ссылкой на министерство финансов КНР. За весь 2022 год ведомство оштрафовало бухгалтерские фирмы на... читать дальше

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