Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,6363 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,3 руб., максимальный - 77,1375 руб. Было заключено 9002 сделки. Объем торгов составил 33870,16 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,13 руб. за доллар США.

17 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3490,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6363 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4043 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5031 руб. Минимальный курс евро составил 80,975 руб., максимальный - 82,0875 руб. Было заключено 15132... Минимальный курс евро составил 80,975 руб., максимальный - 82,0875 руб. Было заключено 15132... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,659 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,015 руб., максимальный - 77,145 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,015 руб., максимальный - 77,145 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 821,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1342 руб. Минимальный курс юаня составил 11,068 руб., максимальный - 11,193 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 11,068 руб., максимальный - 11,193 руб. Было заключено... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов, завершил пятницу в плюсе за счет ралли Сбербанка, несмотря на внешний пессимизм. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,86% - до 2322,78 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,86% - до 2322,78 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 2,34% и составил... Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 2,34% и составил... читать дальше

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ПАО "Группа ЛСР" в 2022 году сократило чистую прибыль по МСФО по сравнению с показателем предыдущего года на 17,9% - до 13,363 млрд рублей, говорится в материалах компании. Выручка выросла на 7% - до 139,662 млрд рублей. Выручка выросла на 7% - до 139,662 млрд рублей. Операционная прибыль компании... Операционная прибыль компании... читать дальше

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Банк России не поддерживает предложение Минстроя установить ставки по ипотеке от застройщиков на уровне 3-4%, поскольку оно сохраняет все риски околонулевых программ, заявила на брифинге в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается опять ипотеки по застройщикам.... "Что касается опять ипотеки по застройщикам.... читать дальше

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Более 139 тыс. работников технологической сферы в мире лишились рабочих мест с начала 2023 года, согласно данным, собранным порталом Layoffs.fyi. При этом показатель увеличился более чем втрое с середины января. Данные говорят о том, что количество сокращений в... Данные говорят о том, что количество сокращений в... читать дальше

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Принятие пакета законопроектов о цифровом рубле и тестирование национальной цифровой валюты идет по плану, опасения банков по поводу проблем с ликвидностью в случае внедрения цифрового рубля обсуждались, но ЦБ не видит рисков, заявила глава регулятора Эльвира... читать дальше

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Вечером нефтяные цены перешли к резкому снижению и завершают неделю рекордным падением с начала года из-за сокращения спроса на рисковые активы. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск рухнули на $2,38 (3,19%) - до $72,32 за баррель.... Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск рухнули на $2,38 (3,19%) - до $72,32 за баррель.... читать дальше

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Промышленный сектор, вероятно останется главным потребителем водорода в Китае в краткосрочной и среднесрочной перспективе, полагают эксперты, принимавшие участие в отраслевом саммите в Шанхае. На его долю будет приходиться 60% потребления водорода в 2060 году по... На его долю будет приходиться 60% потребления водорода в 2060 году по... читать дальше

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ЦБ РФ пока не получал предложения по изменению состава акционеров Альфа-банка, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается смены собственника Альфа-банка, нам пока не поступали такие предложения по сделке. Мы не понимаем, нужно ли для этого... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3490,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6363 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,3 руб., максимальный - 77,1375... Минимальный курс доллара США составил 76,3 руб., максимальный - 77,1375... читать дальше

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По итогам 2022 года "Татнефть" увеличила чистую прибыль по РСБУ по сравнению с предыдущим годом в 1,7 раза - до 241,863 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 19,6% - до 1,279 трлн рублей. Валовая прибыль - на 64% - до 440,9 млрд рублей, прибыль от... Выручка выросла на 19,6% - до 1,279 трлн рублей. Валовая прибыль - на 64% - до 440,9 млрд рублей, прибыль от... читать дальше

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Авиавласти России и Турции в ходе переговоров в Анкаре в пятницу констатировали, что рейсы российских авиакомпаний в летнем сезоне этого года будут обслуживаться в турецких аэропортах согласно ранее заключенным договоренностям, сообщила представитель Росавиации... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте понизился до 63,4 пункта с 67 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Снижение зафиксировано впервые за четыре месяца. Аналитики,... Аналитики,... читать дальше

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Китайские власти закрыли пекинский офис Deloitte Touche Tohmatsu на 3 месяца и наложили на компанию рекордный штраф в размере 212 млн юаней ($30,8 млн), передает Bloomberg со ссылкой на министерство финансов КНР. За весь 2022 год ведомство оштрафовало бухгалтерские фирмы на... читать дальше

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