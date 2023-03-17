Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2834,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4221,04 млрд руб.

17 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 марта составили по Российской Федерации 2834,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2643,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2734,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2552,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 марта составили 4221,04 млрд руб. против 4221,37984 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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