Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 977,2 млрд руб.

16 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 977,2 млрд руб.

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести законопроект о налоговых льготах для компаний, приобретающих российское высокотехнологичное оборудование. Об этом говорится в перечне поручений по итогам послания президента Федеральному Собранию от 21... читать дальше

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АО "Русская контейнерная компания" (РКК) 23 марта начнет размещение 4-летнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. По займу будет предусмотрена амортизация: по... По займу будет предусмотрена амортизация: по... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали четверг с негативной динамикой. Инвесторы оценивают статистику и корпоративные новости, а также следят за развитием ситуации в банковской отрасли. Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, увеличилось на 9,8%... Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, увеличилось на 9,8%... читать дальше

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ПАО "МТС" увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-24 с 15 млрд до 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 9,05% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых.... Финальный ориентир ставки 1-го купона - 9,05% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых.... читать дальше

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Спрос со стороны частных инвесторов-физлиц на дебютный выпуск 3-летних облигаций ООО "Калужский ликероводочный завод Кристалл" (КЛВЗ, г. Обнинск, Калужская область) серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей составил примерно 2/3 объема выпуска или около 200 млн рублей, сообщается в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России до 1 июня принять меры, обеспечивающие защиту вложений граждан в долгосрочные финансовые инструменты в случае банкротства некредитных финансовых организаций, выступающих в роли финансовых посредников,... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогнозы инфляции в еврозоне на 2023-2025 гг., а также улучшил прогнозы роста ВВП. Согласно новым прогнозам, опубликованным ЕЦБ по итогам прошедшего в четверг заседания, инфляция в еврозоне в 2023 году составит 5,3%, в 2024... Согласно новым прогнозам, опубликованным ЕЦБ по итогам прошедшего в четверг заседания, инфляция в еврозоне в 2023 году составит 5,3%, в 2024... читать дальше

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Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает сокращение уровня дефицита федерального бюджета по итогам марта, рассчитывает на рост доходов и нормализацию расходов. "Думаю, будет снижаться, конечно. Таких больших авансов не будет, доходы будут расти", - сказал он журналистам,... читать дальше

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6 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-420 на 67 млрд 711,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, который прописывает для применения налоговых вычетов в нефтяной отрасли уровень базовой цены на нефть. Ранее указание на уровень базовой цены убрали из Бюджетного кодекса (БК), а в Налоговой кодекс (НК) не внесли, при этом... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает устойчивым банковский сектор Европы. "Совет управляющих ЕЦБ внимательно следит за текущей рыночной напряженностью и готов принять необходимые меры для обеспечения ценовой и финансовой стабильности в еврозоне, - отмечается в... "Совет управляющих ЕЦБ внимательно следит за текущей рыночной напряженностью и готов принять необходимые меры для обеспечения ценовой и финансовой стабильности в еврозоне, - отмечается в... читать дальше

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ВЭБ завершил размещение облигаций с плавающей ставкой купона серии ПБО-002Р-36 объемом 50 млрд рублей с погашением в сентябре 2030 года, говорится в сообщении госкорпорации. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к... Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о внедрении в РФ цифрового рубля Центрального банка и создании платформы цифрового рубля. За ЦБ закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, а также функции по организации и обеспечению ее бесперебойного... За ЦБ закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, а также функции по организации и обеспечению ее бесперебойного... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,5%, ставка по депозитам - до 3%, ставка по... Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,5%, ставка по депозитам - до 3%, ставка по... читать дальше

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О "МТС" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-24 объемом 15 млрд рублей на уровне 9,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. Купоны... Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. Купоны... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поддержал раскрытие компаниями нефинансовой отчетности, законопроект о которой после нескольких лет обсуждений в прошлом году был поставлен на паузу. "Предлагаю подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчётности для крупных предприятий.... "Предлагаю подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчётности для крупных предприятий.... читать дальше

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