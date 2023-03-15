Запасы нефти в США выросли за период с 3 марта по 10 марта на 1550 тыс. баррелей, бензина - упали на 2061 тыс. баррелей

Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1617 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1400 тыс. баррелей.

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 458 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9769 руб. Минимальный курс юаня составил 10,919 руб., максимальный - 11,012 руб. Было заключено 32682... Минимальный курс юаня составил 10,919 руб., максимальный - 11,012 руб. Было заключено 32682... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5831 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8049 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,18 руб., максимальный - 76,22 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,18 руб., максимальный - 76,22 руб. Было заключено... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1464 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,7036 руб. Минимальный курс евро составил 80 руб., максимальный - 81,4675 руб. Было заключено 22911 сделок.... Минимальный курс евро составил 80 руб., максимальный - 81,4675 руб. Было заключено 22911 сделок.... читать дальше

.

Британская экономика избежит рецессии в 2023 году, а темпы роста потребительских цен к концу текущего года замедлятся до 2,9%, заявил министр финансов страны Джереми Хант в среду. Представляя проект бюджета в Палате общин, он пообещал, что правительство предпримет... Представляя проект бюджета в Палате общин, он пообещал, что правительство предпримет... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ за период с 7 по 13 марта 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 28 февраля по 6 марта цены снизились на 0,01%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 13 марта повысилась на 1... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 13 марта повысилась на 1... читать дальше

.

Цены на плодоовощную продукцию снизились за период с 7 по 13 марта в среднем на 0,2%, в том числе: - на огурцы - на 10,0%, - на огурцы - на 10,0%, - картофель - на 0,9%, - картофель - на 0,9%, - капусту белокочанную - на 0,8%, - капусту белокочанную - на 0,8%, - морковь - на 0,1%. - морковь - на 0,1%. В... В... читать дальше

.

За период с 7 по 13 марта 2023 года потребительские цены выросли на 0,02%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 28 февраля по 6 марта была зафиксирована нулевая инфляция. С начала года потребительские цены выросли на 1,32%. С начала года потребительские цены выросли на 1,32%. В марте... В марте... читать дальше

.

Рынок акций РФ в среду закрылся в минусе из-за вернувшегося на внешние площадки пессимизма после их локальной коррекции, инвесторы сохраняют опасения в отношении возможного расширения банковского кризиса в США, а также на фоне геополитической напряженности. В среду на... В среду на... читать дальше

.

В России не планируется ограничивать использование иностранных мессенджеров для личного общения, но в таких "чувствительных" сферах, как банковская отрасль, сервисы должны запускаться только на российских платформах, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Мы ни в коем... "Мы ни в коем... читать дальше

.

Китай в январе-феврале увеличил добычу нефти на 1,8% - до 37,14 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Объем нефтепереработки вырос на 3,3% и составил 116,07 млн тонн. Объем нефтепереработки вырос на 3,3% и составил 116,07 млн тонн. Добыча природного газа в стране в январе-феврале... Добыча природного газа в стране в январе-феврале...

.

Нефть эталонных марок ускорила падение после выхода данных о запасах топлива в США, обновив минимумы с декабря 2021 года. Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 по бакинскому времени рухнула на $3,82 (4,9%) - до $73,63 за... Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 по бакинскому времени рухнула на $3,82 (4,9%) - до $73,63 за... читать дальше

.

Оборот столичных предприятий сферы услуг в январе текущего года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общий объём платных услуг, оказанных московскими предприятиями, достиг 228 млрд рублей, сообщил мэр города Сергей Собянин. "На 3% увеличился... "На 3% увеличился... читать дальше

.

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-февраль 2023 года перечислила в федеральный бюджет 782,1 млрд рублей, что на 38,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (1 трлн 279,5 млрд рублей), следует из опубликованных в среду данных таможенной службы. Из... Из... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5665 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7777 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,1525 руб., максимальный - 76,095 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,1525 руб., максимальный - 76,095 руб. Было... читать дальше

.

TCS Group в 2022 году сократила чистую прибыль по МСФО в три раза - до 20,8 млрд рублей по сравнению с 63,4 млрд рублей в 2021 году, следует из отчета группы. Ранее сообщалось, что чистая прибыль группы за 9 месяцев 2022 года составила 10,1 млрд рублей. Таким образом, в... Ранее сообщалось, что чистая прибыль группы за 9 месяцев 2022 года составила 10,1 млрд рублей. Таким образом, в... читать дальше

.

Американские фондовые индексы начали торги в среду снижением. Негативным фактором для рынка остаются опасения относительно ухудшения ситуации в банковской отрасли страны. Кроме того, инвесторы оценивают статданные. Dow Jones Industrial Average к 17:22 мск... Dow Jones Industrial Average к 17:22 мск... читать дальше

.