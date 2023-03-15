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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 3 марта по 10 марта на 1550 тыс. баррелей, бензина - упали на 2061 тыс. баррелей
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15 марта 2023 года 17:30
Запасы нефти в США выросли за период с 3 марта по 10 марта на 1550 тыс. баррелей, бензина - упали на 2061 тыс. баррелей
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15 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1550 тыс. баррелей - до 480,063 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2061 тыс. баррелей и составили 235,997 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2537 тыс. баррелей, достигнув 119,715 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1617 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1400 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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