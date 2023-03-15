Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2918,1 млрд руб.

15 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 марта по данным на начало операционного дня выросло до 2918,1 млрд руб.

.

Продажи жилой недвижимости в Китае в январе-феврале 2023 года выросли на 3,5% в годовом выражении, восстанавливаясь после обвала на 28,3% в прошлом году, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Тем временем... Тем временем... читать дальше

.

Россия может приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения сразу со всеми недружественными странами через механизм специального президентского указа. С соответствующей инициативой выступили Минфин и МИД РФ, сообщило финансовое ведомство в... С соответствующей инициативой выступили Минфин и МИД РФ, сообщило финансовое ведомство в... читать дальше

.

ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило порядок определения ставок 17-24-го купонов по облигациям серии БО-П01, говорится в сообщении компании. Ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий... Ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий... читать дальше

.

По итогам фингода, завершившегося 31 января, чистая прибыль одного из крупнейших мировых ритейлеров одежды - испанской Industria de Diseno Textil SA (Inditex) подскочила на 27% и составила 4,1 млрд евро по сравнению с 3,24 млрд евро за предыдущий год. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) приняло решение выплатить 19-й купон по выпуску долларовых облигаций серии 001Р-11 в рублях, говорится в сообщении компании. "Произвести выплату 19-го купонного дохода 17 марта 2023 года в российских рублях по... "Произвести выплату 19-го купонного дохода 17 марта 2023 года в российских рублях по... читать дальше

.

Минпромторг РФ расширил перечень товаров для параллельного импорта, в том числе включив в него марки автомобилей, ранее не входившие в список. Согласно опубликованному приказу Минпромторга, ввозить в РФ без согласования с правообладателем можно будет легковые и грузовые... Согласно опубликованному приказу Минпромторга, ввозить в РФ без согласования с правообладателем можно будет легковые и грузовые... читать дальше

.

АО "Новосибирскхлебопродукт" установило ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на 70 млн рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении эмитента. Выпуск был размещен в августе 2020 года. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка... Выпуск был размещен в августе 2020 года. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка... читать дальше

.

Россия сможет поддерживать летную годность эксплуатируемых российскими авиакомпаниями самолетов в течение около 10 лет, заявил сегодня глава Минтранса Виталий Савельев на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту. "Средний возраст парка отечественных и... "Средний возраст парка отечественных и... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 234 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9506 руб. Минимальный курс юаня составил 10,916 руб., максимальный - 10,985 руб. Было заключено 2428 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,916 руб., максимальный - 10,985 руб. Было заключено 2428 сделок.... читать дальше

.

5 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-419 объемом 150 млрд рублей по цене 99,9801% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,26% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,26% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

.

О "Лизинг-трейд" установило ставку 10-12-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 19% годовых и ставку 13-21-го купонов по выпуску на уровне 15% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 5-летний выпуск на 100 млн рублей в августе 2022 года по... Компания разместила 5-летний выпуск на 100 млн рублей в августе 2022 года по... читать дальше

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 12 тыс. случаев, скончались 32 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду. "Выявлено 12 046 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... "Выявлено 12 046 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

.

Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) рассчитывает увеличить поставки автомобилей в 2023 году. Как говорится в сообщении компании, основными двигателями роста продаж, вероятно, будут электромобили, а также автомобили класса "люкс". BMW... BMW... читать дальше

.

Законопроекты о введении уголовной ответственности за кражу и продажу персональных данных, а также оборотных штрафов за их утечку планируется внести на рассмотрение в Госдуму уже в апреле, заявили в Минцифры. "Финальная версия законопроекта готова. Мы надеемся, что в... "Финальная версия законопроекта готова. Мы надеемся, что в... читать дальше

.

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследуют ситуацию вокруг Silicon Valley Bank, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Расследования носят предварительный характер и, возможно, не приведут к обвинениям в адрес... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило трем выпускам облигаций АО "Синара - Транспортные машины" (СТМ) серий 001Р-01 - 001Р-03 кредитные рейтинги на уровне А(RU), сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом... Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом... читать дальше

.