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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2918,1 млрд руб.
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15 марта 2023 года 10:14
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2918,1 млрд руб.
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15 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 марта по данным на начало операционного дня выросло до 2918,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1344,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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