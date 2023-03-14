Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2721,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4399,57 млрд руб.

14 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 марта составили по Российской Федерации 2721,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2569,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3007,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2849 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 марта составили 4399,57 млрд руб. против 4120,625 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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