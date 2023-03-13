ЦБ РФ установил курс евро с 14 марта в размере 80,6102 руб.

13 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 80,6102 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,93 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 40701,004 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 114,839 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5744 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,3828 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,88 руб., максимальный - 76,1075 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,88 руб., максимальный - 76,1075 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1402 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,5993 руб. Минимальный курс евро составил 79,885 руб., максимальный - 81,495 руб. Было заключено 16223... Минимальный курс евро составил 79,885 руб., максимальный - 81,495 руб. Было заключено 16223... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 261 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9344 руб. Минимальный курс юаня составил 10,866 руб., максимальный - 11,02 руб. Было заключено 55105 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,866 руб., максимальный - 11,02 руб. Было заключено 55105 сделок.... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов, завершил понедельник без единой динамики. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,3% и составил 2269,47 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,3% и составил 2269,47 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,19% - до 954 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,19% - до 954 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

.

Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Борец капитал" серии 001Р-01 объемом не менее 10 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

.

Нефть продолжает дешеветь на опасениях банковского кризиса в США и рецессии в экономике страны. Однако темпы снижения цен заметно ослабились по сравнению с падением почти на 5% ранее в ходе торгов. Однако темпы снижения цен заметно ослабились по сравнению с падением почти на 5% ранее в ходе торгов. Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже... Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже... читать дальше

.

Нацбанк Казахстана совместно с участниками финрынка планирует до конца 2023 года начать внедрение платформы цифрового тенге, сообщила пресс-служба регулятора по итогам совещания по вопросам развития национальной платежной системы и цифровой финансовой инфраструктуры. "В... "В... читать дальше

.

Шведский пенсионный фонд Alecta оценивает свои потери от инвестиций в обанкротившийся американский банк Silicon Valley Bank (SVB) в 12 млрд шведских крон ($1,13 млрд), сообщает MarketWatch. SVB, который является 16-м по величине банком в США, в пятницу перешел под... SVB, который является 16-м по величине банком в США, в пятницу перешел под... читать дальше

.

ОО "Брусника. Строительство и девелопмент" внесло изменения в решение о выпуске облигаций серии 002Р-01 касаемо ковенант, связанных с аудиторами отчетности и некоторыми ее показателями, следует из эмиссионных материалов компании. Соответствующие изменения 13 марта... Соответствующие изменения 13 марта... читать дальше

.

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что рассчитывает на принятие до конца весенней сессии Госдумы законопроекта об освобождении региональных выплат обманутым дольщиком от уплаты НДФЛ. На встрече с депутатами фракции ЛДПР в преддверие ежегодного отчета правительства в... На встрече с депутатами фракции ЛДПР в преддверие ежегодного отчета правительства в... читать дальше

.

Правительство РФ поддерживает инициативу о введении гибкого срока действия договора ОСАГО, заявил в понедельник премьер Михаил Мишустин. "Ваша фракция, реагируя на запросы граждан, вносит актуальные инициативы на рассмотрение парламента. Среди них - законопроект о... "Ваша фракция, реагируя на запросы граждан, вносит актуальные инициативы на рассмотрение парламента. Среди них - законопроект о... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5362 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4092 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,92 руб., максимальный - 76,0975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,92 руб., максимальный - 76,0975 руб. Было... читать дальше

.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский считает, что дружеские взаимоотношения с Белоруссией, в том числе и в вопросах туризма, должны благоприятно влиять и на развитие турбизнеса между странами, поэтому для выездных туроператоров необходимо смягчить... читать дальше

.

Президент США Джо Байден выступил с обращением к американцам, заверив их, что финансовая система страны остается устойчивой, и пообещал привлечь к ответственности виновных в крахе двух банков. Кроме того, Байден заявил, что призовет американский Конгресс принять меры... Кроме того, Байден заявил, что призовет американский Конгресс принять меры... читать дальше

.

В прошлом году аграрии РФ существенно нарастили производство так называемых нишевых культур. В значительной мере это связано с отсутствием госрегулирования на этих рынках, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. "Анализ финальных... "Анализ финальных... читать дальше

.