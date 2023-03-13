Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1070,2 млрд руб.

13 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1070,2 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,76 пункта (0,033%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2275,49 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2289,62 (+0,59%) пункта,... читать дальше

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Крупнейшая в США фармацевтическая компания Pfizer Inc. достигла соглашения о приобретении конкурирующей Seagen Inc., специализирующейся на противораковых препаратах, за $43 млрд. Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Pfizer заплатит $229 за акцию Seagen, что... Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Pfizer заплатит $229 за акцию Seagen, что... читать дальше

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По итогам 2022 года чистая прибыль АО "Гознак" по РСБУ выросла на 30,5% - до 8,9 млрд руб. с 6,8 млрд руб. прибыли годом ранее, следует из отчета компании. Выручка от реализации продукции в 2022 году выросла на 14,2% и составила 54 млрд руб. (47,3 млрд руб. по итогам... Выручка от реализации продукции в 2022 году выросла на 14,2% и составила 54 млрд руб. (47,3 млрд руб. по итогам... читать дальше

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Комитет Госдумы по законодательству на заседании в понедельник одобрил к принятию в первом чтении поправки, которые вводят в Гражданский кодекс (ГК) термины, необходимые для внедрения цифрового рубля, при этом основной законопроект - в котором прописываются полномочия ЦБ и... читать дальше

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Минсельхоз предлагает законодательно закрепить в РФ такое понятие, как "фермерская продукция", сообщила директор департамента развития сельских территорий министерства Ксения Шевелкина в ходе обсуждения в Совете Федерации дополнительных механизмов сбыта фермерской продукции для... читать дальше

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Средняя розничная стоимость дизельного топлива на столичных заправках за прошедшую неделю не изменилась, оставшись на отметке 58,8 руб./л, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Предыдущие 3 недели цена ДТ на АЗС Москвы снижалась на 4-9 копейки... Предыдущие 3 недели цена ДТ на АЗС Москвы снижалась на 4-9 копейки... читать дальше

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В прошлом году Россия сократила выручку от экспорта черных металлов на 15,2% - до $24,5 млрд по сравнению с $28,9 млрд в 2021 году, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Объем импорта черных металлов в стоимостном выражении упал на 14,7%, до $5,1... Объем импорта черных металлов в стоимостном выражении упал на 14,7%, до $5,1... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись без единой динамики, инвесторы реагировали на новости о закрытии двух банков в США. Как сообщалось, американский банк Silicon Valley Bank перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию... Как сообщалось, американский банк Silicon Valley Bank перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию... читать дальше

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Россия в 2022 году экспортировала древесину и изделия из нее (код ТН ВЭД 44) на $8 млрд 974,9 млн, что на 24,3% меньше, чем в 2021 году, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС), с понедельника частично вернувшейся к публикации внешнеторговой... читать дальше

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Банк России 14 марта выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей "Музей-заповедник "Александровская слобода", Владимирская область" в серии "Памятники архитектуры России", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Монета изготовлена тиражом 1 тыс. штук... Монета изготовлена тиражом 1 тыс. штук... читать дальше

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Ключевые банки, работающие с российским АПК, с начала года к 7 марта направили на кредитование сезонных полевых работ 153 млрд рублей, что на 25,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 85,1 млрд рублей... В частности, Россельхозбанк выдал 85,1 млрд рублей... читать дальше

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Аналитики ведущего американского банка Goldman Sachs Group отозвали свой прогноз, предусматривавший повышение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов на мартовском заседании, в свете банкротства двух банков и повышенных рисков в... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,81 пункта (0,299%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2283,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2289,62... читать дальше

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Россия будет исходить из соответствующих решений главы государства при экспорте нефти в Индию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ходе общения с Песковым в понедельник представители СМИ попросили его прокомментировать сообщения о том, что Индия... В ходе общения с Песковым в понедельник представители СМИ попросили его прокомментировать сообщения о том, что Индия... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 11 февраля по 13 марта) - 75,0642 руб. за доллар, минимальное значение - 72,744 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,32 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минимальное значение за неделю (с 6 марта по 13 марта) - 78,8631 руб. за доллар, максимальное значение - 79,6879 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,59 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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