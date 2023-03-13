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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1070,2 млрд руб.
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13 марта 2023 года 10:39
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1070,2 млрд руб.
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13 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1070,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 537,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Максимальное значение за месяц (с 11 февраля по 13 марта) - 75,0642 руб. за доллар, минимальное значение - 72,744 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,32 руб. Это автоматическое сообщение.
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Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 78,8631 руб.
Минимальное значение за неделю (с 6 марта по 13 марта) - 78,8631 руб. за доллар, максимальное значение - 79,6879 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,59 руб. Это автоматическое сообщение.
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