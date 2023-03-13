Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3007,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4120,63 млрд руб.

13 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 марта составили по Российской Федерации 3007,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2849 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3414,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3225,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 марта составили 4120,63 млрд руб. против 4089,30673 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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