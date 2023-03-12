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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 марта в размере 75,9406 руб., евро - 80,4009 руб.
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12 марта 2023 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 марта в размере 75,9406 руб., евро - 80,4009 руб.

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12 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 75,9406 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,78 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 80,4009 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,37 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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