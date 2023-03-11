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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 марта в размере 75,9406 руб., евро - 80,4009 руб.
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11 марта 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 марта в размере 75,9406 руб., евро - 80,4009 руб.
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11 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 75,9406 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,78 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 80,4009 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,37 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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