.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 537,2 млрд руб.
.
10 марта 2023 года 10:06
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 537,2 млрд руб.
|0
10 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 537,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1525,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 марта 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 908 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9572 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,795 руб., максимальный - 76,11 руб. Было заключено... читать дальше
.10 марта 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3497 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,4591 руб. Минимальный курс евро составил 80,03 руб., максимальный - 81,2 руб. Было заключено 15026 сделок.... читать дальше
.10 марта 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 491 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9083 руб. Минимальный курс юаня составил 10,855 руб., максимальный - 10,966 руб. Была заключена 32521 сделка.... читать дальше
.10 марта 2023 года 19:04
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2022 году составила 15,3 млн человек против 16 млн в 2021 году, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Уровень бедности в РФ в 2022 г. снизился до исторического минимума в 10,5% с 11% в 2021... читать дальше
.10 марта 2023 года 19:03
Цены на плодоовощную продукцию снизились за период с 28 февраля по 6 марта в среднем на 2,0%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 21 по 27 февраля потребительские цены на плодоовощную продукцию в РФ снизились на 0,8%. Огурцы подешевели на... читать дальше
.10 марта 2023 года 19:02
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 28 февраля по 6 марта 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 21 по 27 февраля цены снизились на 0,01%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 6 марта осталась на... читать дальше
.10 марта 2023 года 19:01
В 2022 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 25 трлн 925,5 млрд рублей, что на 12,6% меньше, чем в 2021 году, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В декабре сальдированная прибыль российских... читать дальше
.10 марта 2023 года 19:00
За период с 28 февраля по 6 март 2023 года потребительские цены не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 21 по 27 февраля дефляция составила 0,02%. С начала года потребительские цены выросли на 1,3%. В марте 2022 года... читать дальше
.10 марта 2023 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на фоне негативной динамики внешних площадок. В Азии в пятницу преобладало снижение индексов акций. В минусе торговалась Европа. Американские фондовые индексы начали торги снижением на данных с рынка труда. По... читать дальше
.10 марта 2023 года 18:51
Цены на нефть перешли к росту на данных с рынка труда США По мнению аналитиков, более значительный, чем ожидалось прирост числа рабочих мест в США является позитивным фактором для нефтяного рынка, сообщает MarketWatch. Количество рабочих мест в экономике в феврале... читать дальше
.10 марта 2023 года 18:36
Евро и доллар США растут на Московской бирже в пятницу вечером, курс евро поднялся выше 81 руб./EUR1 впервые с 22 апреля 2022 года, доллар торгуется выше 76 руб./$1. Курс евро составил 81,01 руб. в 18:01 мск, что на 76,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.... читать дальше
.10 марта 2023 года 18:24
Американские фондовые индексы начали торги снижением на данных с рынка труда. Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 311 тыс., сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 504 тыс., а не на 517 тыс.,... читать дальше
.10 марта 2023 года 18:16
Грузооборот морских портов России за январь-февраль 2023 года увеличился на 2,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 140,3 млн тонн. В том числе, объем перевалки сухих грузов вырос на 4,9% - до 65,4 млн тонн, наливных грузов увеличился на 7% - до 74,9... читать дальше
.10 марта 2023 года 18:04
Сев яровых культур идет в шести регионах РФ, засеяно 157 тыс. га, сообщает Минсельхоз со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева по итогам его встречи с депутатами Госдумы. Озимые подкормлены на 3,3 млн га. Общая посевная площадь в 2023 году немного увеличится и превысит 82... читать дальше
.10 марта 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 791 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9454 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,7875 руб., максимальный - 76,0825 руб. Было... читать дальше
.10 марта 2023 года 17:31
Наблюдательный совет "Московской биржи" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на одну обыкновенную акцию, направив на их выплату 11,018 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.