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09 марта 2023 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,1579 руб.

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9 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3790,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,1579 руб.

Минимальный курс евро составил 80 руб., максимальный - 80,3625 руб. Было заключено 5965 сделок. Объем торгов составил 15487,71 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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