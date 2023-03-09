Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2608,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4578,14 млрд руб.

9 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 марта составили по Российской Федерации 2608,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2427,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2533,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2380,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 марта составили 4578,14 млрд руб. против 4413,31583 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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