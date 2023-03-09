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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,4577 руб., евро - 80,5496 руб.
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09 марта 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,4577 руб., евро - 80,5496 руб.
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9 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 75,4577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,51 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 80,5496 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,43 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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