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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 24 февраля по 3 марта на 1694 тыс. баррелей, бензина - упали на 1134 тыс. баррелей
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09 марта 2023 года 06:00
Запасы нефти в США упали за период с 24 февраля по 3 марта на 1694 тыс. баррелей, бензина - упали на 1134 тыс. баррелей
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9 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1694 тыс. баррелей - до 478,513 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1134 тыс. баррелей и составили 238,058 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 138 тыс. баррелей, достигнув 122,252 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1600 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1300 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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