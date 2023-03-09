Запасы нефти в США упали за период с 24 февраля по 3 марта на 1694 тыс. баррелей, бензина - упали на 1134 тыс. баррелей

Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1600 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1300 тыс. баррелей.

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,22 пункта (0,184%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2291,38 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,31 пункта (0,243%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,31 пункта (0,243%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Индекс МосБиржи в ходе торгов превысил рубеж 2300 пунктов впервые с 20 сентября 2022 года на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и выхода неплохого отчета Сбербанка по МСФО за 2022 год. К 10:08 мск индекс МосБиржи составил 2300,07 пункта (+0,2%), индекс РТС -... К 10:08 мск индекс МосБиржи составил 2300,07 пункта (+0,2%), индекс РТС -...

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Достигнутый запас прочности позволяет Сбербанку вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года, заявил глава кредитной организации Герман Греф. "Наша бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность. В результате предпринятых мер Сбер... "Наша бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность. В результате предпринятых мер Сбер... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1525,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Сегодняшние торги российский фондовый рынок начал вблизи уровней предыдущего закрытия на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры в середине недели после заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла об ужесточении монетарной политики. Европейские фондовые... Европейские фондовые... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,83/78,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 93 коп., Cредний курс продажи...

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Сбербанк в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,6 раза, или на 78,3%, - до 270,5 млрд рублей по сравнению с 1 трлн 245,9 млрд рублей прибыли в 2021 году, говорится в сообщении кредитной организации. Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф... Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф... читать дальше

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Германская почтово-логистическая компания Deutsche Post AG, работающая под маркой Deutsche Post DHL Group, сократила чистую прибыль и EBIT в четвертом квартале 2022 года, однако увеличила выручку и повысила дивиденды. Как говорится в пресс-релизе Deutsche Post, ее... Как говорится в пресс-релизе Deutsche Post, ее... читать дальше

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Минсельхоз США в мартовском отчете сохранил на уровне февраля прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) - 43,5 млн тонн. Не изменились и оценки сбора пшеницы - 92 млн тонн, а также переходящих запасов - 14,39 млн тонн. Прогноз экспорта... Прогноз экспорта... читать дальше

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Минэнерго РФ утвердило первую схему и программы развития электроэнергетических систем (СиПР) на 2023-2028 гг., соответствующий приказ размещен на сайте министерства. Утвержденные параметры прогноза энергопотребления на этот срок совпадают с представленными ранее в... Утвержденные параметры прогноза энергопотребления на этот срок совпадают с представленными ранее в... читать дальше

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Курс доллара США снижается сегодня к основным мировым валютам. Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,08% - до 105,57 пункта. Днем ранее он поднимался до 105,88 пункта, что было максимальным уровнем с 1... Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,08% - до 105,57 пункта. Днем ранее он поднимался до 105,88 пункта, что было максимальным уровнем с 1... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 марта составили по Российской Федерации 2608,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2427,2 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Американские публичные компании начали раскрывать реальную сумму ежегодного вознаграждения CEO, рассчитанную с учетом изменений цены включенных в компенсационный пакет акций. Согласно введенным Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) новым правилам, вознаграждение... Согласно введенным Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) новым правилам, вознаграждение... читать дальше

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марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-416 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику. Трейдеры оценивают статданные, а также новости из США. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) пока не приняло решения о том, на какую величину... Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) пока не приняло решения о том, на какую величину... читать дальше

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